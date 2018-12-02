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В семье олимпийского чемпиона Антона Кушнира родился 4-й ребенок
В семье олимпийского чемпиона Антона Кушнира родился четвертый ребенок, сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.
"2 декабря в семье олимпийского чемпиона Сочи-2014 фристайлиста Антона Кушнира родился четвертый ребенок. Девочка появилась на свет в РНПЦ "Мать и дитя", - говорится в
Кушнир готовится к предстоящему сезону в Финляндии. У него и его супруги Натальи уже растут один мальчик, 6 лет, и две девочки. 4 лет и 2 лет.
НОК Беларуси горячо поздравляет семью Антона Кушнира с пополнением и желает малышке расти здоровой и счастливой.
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В семье олимпийского чемпиона Антона Кушнира родился четвертый ребенок, сообщили в пресс-службе НОК Беларуси. "2 декабря в семье олимпийского чемпиона Сочи-2014...
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