В семье олимпийского чемпиона Антона Кушнира родился 4-й ребенок

В семье олимпийского чемпиона Антона Кушнира родился четвертый ребенок, сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.

"2 декабря в семье олимпийского чемпиона Сочи-2014 фристайлиста Антона Кушнира родился четвертый ребенок. Девочка появилась на свет в РНПЦ "Мать и дитя", - говорится в сообщении .

Кушнир готовится к предстоящему сезону в Финляндии. У него и его супруги Натальи уже растут один мальчик, 6 лет, и две девочки. 4 лет и 2 лет.

НОК Беларуси горячо поздравляет семью Антона Кушнира с пополнением и желает малышке расти здоровой и счастливой.