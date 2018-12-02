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Рыбак провалился под лёд на Вилейском водохранилище

03.12.2018 21:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Рыбак провалился под лед на Вилейском водохранилище, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие случилось за 2,5 километра от спасательной станции, поэтому мужчину в бинокль заметили водолазы.

Рыбак провалился под лёд на Вилейском водохранилище

Через полторы минуты с помощью нового аэробота они прибыли на место. Однако к тому времени пострадавший с поддержкой товарища выбрался на берег и уже грелся в машине. Медицинская помощь рыбакам не понадобилась.

Как правильно помочь человеку, который провалился под лёд. Комментарий МЧС

Спасатели напоминают, что в 14 районах области сейчас действует официальный запрет выхода на лед. Запрет будет действовать, пока толщина льда не достигнет 7 сантиметров.

Рыбак провалился под лёд на Вилейском водохранилище

Рыбак провалился под лёд на Вилейском водохранилище
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Новости Беларуси. Рыбак провалился под лед на Вилейском водохранилище, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие случилось за 2,5 километра от...
 
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