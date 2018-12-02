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В Конгрессе США отложили голосования в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего

03.12.2018 21:25 — Разное | Интерфакс  
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 Обе палаты Конгресса США в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего перенесли все запланированные голосования, сообщает в понедельник американское издание "Хилл".

В сенате голосования отменили в понедельник и во вторник. Возобновится они, по данным издания, должны в среду.

В палате представителей голосований не будет всю неделю, отмечает издание.

"Следующие голосования в палате запланированы на понедельник, 10 декабря, на 18:30 (03:30 мск 11 декабря)", - говорится в сообщении канцелярии лидера большинства палаты представителей Кевина Маккарти.

Дж.Буш-старший умер в возрасте 94 лет в Хьюстоне в пятницу вечером по местному времени. Прощание пройдет в Вашингтоне в начале недели. Желающие смогут прийти для прощания в Капитолий, мемориальная церемония пройдет в среду в Вашингтонском кафедральном соборе.

 
 
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 Обе палаты Конгресса США в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего перенесли все запланированные голосования, сообщает в понедельник...
 
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