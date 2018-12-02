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Российский пилотируемый "Союз МС-11" состыковался с МКС

03.12.2018 21:07 — Разное | Интерфакс  
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Корабль "Союз МС-11" с экипажем очередной экспедиции прибыл на Международную космическую станцию (МКС), передает корреспондент "Интерфакса" с космодрома Байконур.

В 20:33 МСК, в соответствии с планом, была произведена стыковка корабля "Союз МС-11" в автоматическом режиме к стыковочному узлу российского сегмента МКС.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз" стартовала с площадки номер 1 ("Гагаринский старт") космодрома Байконур в понедельник днём по московскому времени.

Это был первый старт пилотируемого корабля на ракете, аналогичной той, что потерпела аварию 11 октября этого года.

В составе основного экипажа МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, для которого этот полет стал четвёртым, а также астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн, они отправились в космос впервые. На борту МКС их встречают россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Чэнселлор, которые должны вернуться на Землю 20 декабря.

Экспедиция нынешнего экипажа продлится 194 дня, за это время О.Кононенко и С.Прокопьеву предстоит выйти 11 декабря в открытый космос, чтобы демонтировать часть противометеоритной обшивки пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-09", на внутренней обшивке которого в августе было обнаружено отверстие от сверла. Снятый фрагмент С.Прокопьев доставит на Землю для изучения специалистами, выясняющими причины образования этого отверстия. Как сообщил в воскресенье на предполётной пресс-конференции О.Кононенко, действия космонавтов расписаны в циклограмме поминутно.

"Потому что выход в космос - это достаточно сложно и опасно. Попутно, возможно, при наличии времени мы выполним еще две научные задачи, если у нас на это хватит времени", - сказал О.Кононенко.

За время экспедиции экипаж примет участие в реализации почти 50 экспериментов, в том числе касающихся длительного пребывания человека в космосе.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженное отверстие герметик и закрыли его заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.

В NASA, в свою очередь, заявили, что выводы Роскосмоса "не обязательно означают, что отверстие было сделано намеренно или со злым умыслом".

Специалисты Роскосмоса и NASA совместно расследуют этот инцидент, чтобы установить его причины.

Между тем Д.Рогозин заявил, что Россия никогда не обвиняла американскую сторону в возникновении отверстия.

Эксперты ожидают фрагменты обшивки бытового отсека "Союза", который после отстыковки от МКС перед входом в атмосферу отсоединится от спускаемого аппарата и сгорит, что не позволит изучить поврежденные элементы, если их не демонтировать.

"На Землю доставят часть противометеоритного экрана и экранно-вакуумной теплоизоляции, куда, как предполагают, уперлось сверло. Эти элементы устанавливаются на внешнюю поверхность корабля", - сообщал ранее источник "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли.

 
 
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Корабль "Союз МС-11" с экипажем очередной экспедиции прибыл на Международную космическую станцию (МКС), передает корреспондент "Интерфакса" с космодрома Байконур. В...
 
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