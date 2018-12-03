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Господдержка и зарплаты в бюджетной сфере. Совещание с Президентом об эффективности работы госпредприятий

03.12.2018 22:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пути повышения эффективности работы госпредприятий 3 декабря стали одной из главных тем совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь, прежде всего, о предприятиях, которые рассчитывают на господдержку.

Обсуждались также проект указа «О государственном социальном страховании» и то, какими будут зарплаты у работников бюджетной сферы. Корреспондент СТВ Екатерина Жилянина подробнее.

На повестке дня – несколько текущих вопросов. С правительством в расширенном составе Президент встречался ровно неделю назад, сейчас же разговор о конкретных предложениях.

Господдержка и зарплаты в бюджетной сфере. Совещание с Президентом об эффективности работы госпредприятий

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На такие совещания с правительством я выношу вопросы, которые нуждаются в дополнительной информации. Нормативно-правовые акты, в которые оформлены эти вопросы, непростые. У меня есть ряд вопросов к ним. Прежде всего, в плане разъяснения.

Мы такие проводим совещания регулярно по мере необходимости с Администрацией Президента, считай политическим штабом Президента, правительством – экономическим штабом Президента и Госсекретариатом – заинтересованными лицами для того, чтобы вы напрямую, без какого-то там аппаратного фильтра, как принято говорить, смогли доложить свою позицию главе государства. Но я меньше всего хотел бы, чтобы такие совещания превращались в попытки что-то решить в обход уже устоявшихся, установленных правил. Систему ломать не следует.

Как мне докладывают, сегодня одной из тем должны были стать очередные запросы о государственной поддержке на полмиллиарда рублей организациям, которые обслуживают агропромышленный комплекс. К сожалению, правительство намеренно обошло эту тему во время обсуждения проекта бюджета на предстоящий 2019 год. Если и появится необходимость кого-то поддержать, то в мае я установил четкий порядок. Сначала доложите, что сделано всё возможное и невозможное: изыскали резервы, снизили все виды затрат, особенно непроизводственных, пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния, что им приходится с протянутой рукой ходить. А не просто кто-то, пусть даже не само предприятие, а ведомство принесло в правительство предложение, а вы его, как почтальоны, направили Президенту для принятия решения.

И самое главное, есть ли новые кадры, которые готовы распорядиться той или иной поддержкой. Это самое главное. А то получается так, что руководитель того или иного предприятия хозяйство повалил и пришел за поддержкой.

Господдержка и зарплаты в бюджетной сфере. Совещание с Президентом об эффективности работы госпредприятий

Говоря о поддержке предприятий, Президент не изменяет своей позиции: каждый бюджетный рубль – на счету. Разбрасываться деньгам государство не может. Так что использоваться средства должны эффективно.

На совещании у Президента обсудили зарплату работников бюджетных организаций

Для того, чтобы управление предприятием, в том числе его финансовым ресурсом, было результативным, правительство вносит предложение – закрепить в наблюдательных советах госпредставителя. Это не новшество. Схема у нас уже давно работает. Например, министр и замминистры вовлечены таким образом в управление крупнейших промышленных предприятий. Но далеко не все Советы директоров работает эффективно. Об этом, собственно, и речь.

Господдержка и зарплаты в бюджетной сфере. Совещание с Президентом об эффективности работы госпредприятий

Подбор кадров на роль госпредставителя здесь должен быть крайне скрупулезным. В ближайшее время Совмин проведет совещание, где еще раз обсудят идею за столом с бизнесменами. В настоящий момент предприятия с госсобственностью по производительности труда отстают от частников и инвестиционных проектов. Именно эту ситуацию и хотят исправить. До конца года внесут предложения Президенту.

Господдержка и зарплаты в бюджетной сфере. Совещание с Президентом об эффективности работы госпредприятий

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
У каждого министра или замминистра должно быть не больше двух таких предприятий, где он будет назначен представителем государства. Причем функции директора и функции представителя собственника в законе разделены очень четко. За представителями государства это вопросы стратегии и контроля за выполнением этой стратегии, за директорами – оперативное руководство этими предприятиями. Эти функции ни в коей мере не должны пересекаться.

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Уже несколько лет с дефицитом работает наш фонд социальной защиты, то есть поступает денег туда меньше, чем расходуется. А ведь именно из этих средств выплачиваются пенсии и пособия. На помощь приходит бюджет с субвенциями. Каждый может рассчитывать на социальную пенсию. Но хочется получать трудовую – и побольше. Правительство предложило, и Президент поддержал. Всем самозанятым дать возможность делать взносы в фонд социальной защиты. С одной стороны, пополнится фонд, с другой – люди смогут обеспечить себе достойную пенсию, занимаясь любимым делом. В проекте указа о социальном страховании есть любопытный пункт и для индивидуальных предпринимателей.

Господдержка и зарплаты в бюджетной сфере. Совещание с Президентом об эффективности работы госпредприятий

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
К нам в Совет по развитию предпринимательства были обращения.

Мирский замок. Предприниматель, который в летний период катает детей на лошади. Весна, лето, осень – люди есть, а зимой, к сожалению, нету. Пока ты работаешь, ты со своих доходов платишь отчисления в Фонд социальной защиты населения. Наступает такой период, когда у тебя доходов нет – ты не платишь.

Отдельный документ предусматривает подходы к оплате труда бюджетников. Поменяют сам механизм. Он действительно устарел. И настолько сложный, что порой в расчетниках и бухгалтеру самому трудно разобраться. Но Президент предупреждает: изменения ни в коем случае не должны сказаться отрицательно на самой зарплате.

Господдержка и зарплаты в бюджетной сфере. Совещание с Президентом об эффективности работы госпредприятий

Александр Лукашенко:
Правительство предлагает достаточно серьезные новшества. Повсеместно унифицировать, упорядочить‚ упростить. Любые изменения, которые принесут пользу, всегда будут поддержаны. Но надо помнить, что таких у нас 850 тысяч белорусских граждан. И никто, кроме государства, о них не позаботится и не защитит.

Господдержка и зарплаты в бюджетной сфере. Совещание с Президентом об эффективности работы госпредприятий

Руководство Совмина уверяет: ни в коем случае заработок не упадет. Напротив, в результате ждут положительную динамику.

Господдержка и зарплаты в бюджетной сфере. Совещание с Президентом об эффективности работы госпредприятий

Александр Турчин:
Чтобы получить конечную заработную плату работника бюджетной сферы, нужно применить порядка 22, а то и больше доплат, поощрений стимулирующего характера. Этот нормативно-правовой акт направлен на нормальную, понятную систему оплаты труда, чтобы стабильная часть оклада была на уровне 50-60 %, остальное – стимулирующие надбавки. Плюс мы значительно снижаем единую тарифную сетку.

Господдержка и зарплаты в бюджетной сфере. Совещание с Президентом об эффективности работы госпредприятий

Так получилось, что в настоящее время разница между тарифными разрядами стала очень маленькой. Посудите сами: ради какого-то 1 % не каждый станет напрягаться. Теперь же продвигаться вперед появится стимул. Изменения вступят в силу с начала 2020 года.

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Новости Беларуси. Пути повышения эффективности работы госпредприятий 3 декабря стали одной из главных тем совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе...
 
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