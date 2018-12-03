6 декабря в Ганцевичах выступит Дима Каминский (Интервью. Эксклюзив)





6 декабря в городском Доме культуры г. Ганцевичи выступит талантливый певец, композитор Дмитрий Каминский.





Сочетание разных стилей (фанк, диско, электропоп, хаус, хип-хоп) сводится в единую концепцию танцевальной музыки.

Своим творчеством Дмитрий покорил зрителей многотысячных залов: Skyclub (г. Сочи, Россия); Лужники, Sohorooms, Облака, ShaktiTerrase (г. Москва, Россия); LiqueMiami (г. Майами-Бич, США); Soho (г.Айя-Напа Кипр) и другие.

2 больших сольных концерта состоялись в Минске с симфоническим оркестром под руководством дирижера ВячеславаБортновского в Белорусском государственном академическом музыкальном театре, а также в минском PrimeHall.

Песни Димы крутят на ведущих каналах и радиостанциях Беларуси, Украины и России. Сам исполнитель не любит, когда его называют звездой. Избегает вопросов о личной жизни, но очень увлеченно говорит о музыке.

О том, что ожидать зрителю на концерте 6 декабря в Ганцевичах, об участии в украинском шоу «Фабрика звезд – 4», какие песни звучат в сериалах популярного телеканала ТНТ, об этом и о многом другом читайте в нашем материале.

Сегодня моим собеседником стал певец и композитор Дима Каминский.

Прежде чем начать знакомить Вас, уважаемые читатели, с Димой, я расскажу немного о нем.

Дима Каминский родился 15 июля 1986 года в городе Несвиж Минской области в семье военнослужащего. В связи со службой отца семья часто переезжала с места на место: 1986 г. – Казахстан, 1988 г. – Венгрия, 1990 г.– Днепропетровск. Последние два года в школе Дима учился в военно-патриотическом классе и должен был без вступительных экзаменов поступить в Военную академию. Но в 2004 г. он резко меняет свое решение и поступает в Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ) на факультет международных экономических отношений, специальность – Управление внешнеэкономической деятельностью. В 2009 г. успешно заканчивает учебу и поступает в Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) на факультет медиа и коммуникации, специальность – Визуальные исследования.

Дима Каминский сегодня это кто?

– Это независимый артист и творческая личность, который сам пишет музыку и слова к своим песням, выступает в таких музыкальных жанрах как: фанк, диско, хип-хоп, соул, синти-поп и электропоп. Все мои выступления – это live-шоу с невероятной отдачей положительной энергетики в зал.

Дима, расскажи, с чего начинался твой творческий путь?

– Свою активную творческую деятельность я начал еще в школьные времена: играл в КВН, устраивал крутые вечерние дискотеки в холле школы, которые тогда пользовались особой популярностью. Занимался хип-хоп культурой, читал рэп, танцевал breakdance.

В студенческие годы продолжал свою промоутерскую деятельность, в 2003 г. запускаю клубные проекты Black&White, ЖАРА. Долгое время работаю в клубах и выступаю на своих же собственных вечеринках. Первую песню написал в 2009г. В 2011г. принимал участие в отборочном туре в г. Минске на конкурс «Новая волна». Затем попал на «Фабрику звёзд – 4» (Украина) в Киеве, пройдя три этапа.

В 2012 году выпустил сингл «Давай со мной», благодаря которому стал лауреатом самой известной музыкальной премии страны «Песня года Беларуси». В октябре 2013 г. выпустил свой первый сольный альбом «#ЛУНОХОД8», который получил «Альбом Года 2013» от телеканала страны– ОНТ. Этот альбом был представлен с симфоническим оркестром

Ну, а дальше выступление в многотысячных залах: Skyclub (г. Сочи, Россия); Лужники, Sohorooms, Облака, ShaktiTerrase (г. Москва, Россия); LiqueMiami (г. Майами-Бич, США) ;Soho (г.Айя-Напа Кипр) и другие.

Весной этого года выпустил свой второй альбом «ДК2», премьера которого успешно прошла в Москве и Минске.





Почему именно музыка? Ведь то образование, которое ты получил совсем не связано с музыкой, хотя она (музыка) всегда рядом с тобой?

– Потому что она целебна, при помощи ее можно вылечить душу, попавшую в депрессию. Я убеждён в том, что позитивное мышление помогает достигать поставленных целей и через музыку можно влиять на сознание людей, особенно в подростковом возрасте, когда идёт составление личности.

Такие песни как «По-любому», «Ближе к солнцу», «Smile» создавались именно с этой целью, чтобы человек поверил в себя и начинал свой день со светлыми мыслями.

А что касается образования, то я считаю, что человек должен быть развит во всем. Мне кажется, что любому, кто хочет повысить свой уровень дохода, не помешает образование экономиста. Совсем недавно получил второе высшее в ЕГУ по программе «медиа и коммуникация». Мне очень нравится учиться.

Многие журналисты всегда у меня спрашивают о том, каким образом образование экономиста поможет мне в жизни? Ответ прост. Помимо шоу-бизнеса, есть еще другой бизнес – компания, которая была создано не только мной. Сейчас она занимается проектом «Дима Каминский», крупными ивентами, открытием и развитием заведений по всему СНГ. В компании работают менеджеры, каждый из которых компетентен в своем вопросе. Кто-то отвечает за рекламу, кто-то – за продвижение, а кто-то – за концерты. Я нашел тех людей, которые понимают меня с полуслова, делают то, что я хочу. Если мне что-то не нравится, я их обучаю.

Дима, а почему к 5-летию своего творчества ты решил спеть свои хиты под аккомпанемент симфонического оркестра ведущего дирижера Республики Беларусь Вячеслава Бортновского? Вообще, мне кажется, что далеко не каждый певец, в том числе и белорусский, может сделать такой уверенный шаг и просто спеть с оркестром. Поделись, как это все происходило?

– Мы познакомились с Вячеславом Владимировичем Бортновским на концерте одного пианиста в Белгосфилармонии. Нас представили друг другу, мы разговорились — и родилась идея поработать вместе. Правда, Вячеслав Владимирович мне сразу сказал: «То, что мы задумали, практически невозможно, но мы это сделаем!».

Принялись с другом-гитаристом писать партитуры. Честно говоря, поначалу у нас просто ехала крыша (улыбается), потому что ни у него, ни у меня нет такого опыта. Надо знать природу каждого инструмента, понимать, как он звучит в пачке, его возможности и т.д. Пришлось много читать, заниматься самообучением, однако просто теории не хватило, чтобы грамотно оформить партитуры. Когда Вячеслав Викторович увидел наши труды, рассмеялся и сказал, что с ними будет сложно работать музыкантам, поэтому пришлось все переделывать профессионалам. Естественно, под чутким руководством маэстро Бортновского.

Для меня, например, стал открытием тот факт, что ты пишешь музыку для популярных российских сериалов.

– Мои песни «Smile», «Улетай», «Я знаю», «По-любому», «Кайфуй», «Прелюдия», звучат в популярных молодежных сериалах российского телеканала ТНТ, таких как: «Легко ли быть молодым?», «Измены», «Кризис нежного возраста», «Улица», «Улица – 2», «Остров».

Ты был на украинской «Фабрике звезд». Поделись своими впечатлениями.

– Я очень рад был тому, что попал на проект. Однако был момент, который мне не совсем понравился. Когда ты выходишь на сцену, тебе «намазывают», делают укладку, то есть ты являешься, грубо говоря, не музыкальным продуктом, а каким-то вкусным мясом. На тебя смотрят девочки. Они вообще не понимают, о чем ты поешь. Ты просто открываешь рот, и они все – уже зомбированы. Но конечно, осуждать тех девочек не стоит. Они делают кумира из красивого мальчика, потому что пока не сформированы. Но я против этого. Я против того, чтобы тупо зарабатывать деньги. В этом должен быть какой-то смысл. Я хотел писать свою музыку, исполнять свои песни, а мне говорили: «Нет, ты будешь исполнять композиции такого-то артиста и всё».

В твоей жизни, творчестве есть место добру, благотворительности?

– Да, есть. Вместе с представителями организации Братство Святителя Спиридона Тримифунтского, в которой состою, я езжу по психоневрологическим интернатам, исполняю свои песни. Порой мы в неделю объезжали по 10 интернатов.

Ты знаешь, люди в интернатах понимали меня, а я их. Они немного странные со своим миром… А когда ты приезжаешь в интернат второй раз и человек, который еле говорит, поет твои песни. Ты представляешь, что это такое? Человек, больной ДЦП, на своем языке произносит слова. Когда ты поешь, они тебя обнимают, и ты осознаешь, что ты им сейчас очень нужен. Поверь, для меня это дорогого стоит.

Кстати, 4 декабря в ДК МАЗ будет очередной благотворительный концерт с моим участием, который соберет около 700 детей из интернатов.

Дима, читая твою биографию, не смог упустить еще один факт – ты актер? Где ты снимался?

– Я снимался в рекламе денежных переводов, сам пользуюсь этой услугой. Скажу честно, преследовал здесь коммерческую составляющую. Благодаря этим деньгам, я создал музыкальные клипы. Когда-то снимался в рекламе одного мобильного оператора, рекламировал сок. Сейчас проходит акция против спайса. Я ее поддерживаю, поэтому принял в ней участие: снялся в ролике, где отжимаюсь и рассказываю о пользе занятий спортом.

А еще мне посчастливилось сняться в российском сериале «Возвращение Мухтара». Кстати, режиссер этого сериала увидел клипы с моим участием и пригласил на съемки. Он не знал, что я непрофессиональный актер. Мы сняли мою сцену только за три дубля. Мне понравилось. Мне интересно было бы попробовать себя в других фильмах.

А почему выбран именно малый город для концерта? И что услышит и увидит зритель, который придет к тебе на концерт?

– 2018 год в Беларуси объявлен Годом малой родины. Я родом из маленького города – Несвиж, я знаю, что в таких городах живут самые открытые и добродушные люди. Мне хотелось бы поделиться своей энергией, энергией своих авторских песен и поздравить жителей города Ганцевичи с предстоящими праздниками.

Пришедшие на концерт услышат песни из первого альбома «#Луноход8» и второго –«DK2». Самым активным я буду дарить фирменные диски и майки нового альбома.

Благодарю тебя, Дима, за откровенное и в тоже время искреннее интервью, желаю тебе успешного выступления на сцене нашего городского Дома культуры, а также благодарных зрителей.

– Спасибо, мне было очень приятно поделиться с читателями районной газеты своим творческим миром буду рад видеть ваших читателей на своем концерте.





ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

— Пишет музыку в стиле futurehouse,deephouseи выступает с dg – сетом под именем KAMINSKI

— Основатель лейбла «Seven Stars Pro»

— Создатель собственной воды «DK2»

— Создатель собственной линии одежды

Александр ЗАНЬКО,

руководитель клуба «Юный журналист» Ганцевичского РК ОО «БРСМ»

Фото и видео предоставлены Дмитрием Каминским

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