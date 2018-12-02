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Турнир «Золотая шайба» в Беларуси: как юные хоккеисты со двора дорастают до чемпионата страны
Новости Беларуси. Сегодня чемпионат двора – завтра чемпионат мира. Под таким девизом в Минске стартовал городской этап «Золотой шайбы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Где и как рождаются звездочки хоккея и как находят молодые таланты? Узнавал корреспондент СТВ Евгений Поболовец.
Святослав в хоккее с шести лет. Сначала вместе с отцом как зритель ходил на матчи «Юности», затем и сам решил стать хоккеистом.
В школе при клубе не получилось, но желание играть никуда не пропало. На семейном совете решили – ничего страшного, в хоккей можно научиться играть и в любительской команде. Благо в Беларуси хватает турниров и площадок, где можно себя проявить.
Андрей Асколкин, отец Святослава:
Святослав не по годам четко знает свои слабые стороны: как и над чем еще надо работать, чтобы стать сильнее как хоккеисту.
Святослав Асколкин:
Даже на таком уровне выстроена четкая система поиска талантливых парней. Это не скаутинг НХЛ, конечно, но если у ребенка есть задатки вырасти в хоккеиста, тренеры мимо не пройдут.
Сергей Ерачин, тренер команды «Медведь»:
Три дня в неделю тренировки. В любое время года. А вот зимой наступает настоящая проверка – стартуют соревнования среди дворовых хоккейных команд.
«Золотая шайба» в советское время – самый массовый турнир для миллионов мальчишек. С него свою карьеру начинали Третьяк и Мальцев, Фетисов и Харламов. С распадом Союза закрылся и турнир. В 1997 году его возродили в независимой Беларуси. И вот уже 21-й год он дает шанс любителям заявить о себе.
Евгений Поболовец, СТВ:
7:1 – «Грифоны» из Центрального района столицы и в 2018 году – безусловный фаворит турнира. Кроме них за выход в финал спорят еще восемь команд – победители районных соревнований.
4 декабря свой матч сыграет команда «Медведь» – действующий победитель. Финал турнира пройдет на «Чижовка-Арена» 11 декабря.
Святослав Асколкин со своими друзьями снова постарается, как и год назад, обыграть там своего самого принципиального соперника – минских «Грифонов».
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Новости Беларуси. Сегодня чемпионат двора – завтра чемпионат мира. Под таким девизом в Минске стартовал городской этап «Золотой шайбы», сообщили в программе...
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