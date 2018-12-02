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Турнир «Золотая шайба» в Беларуси: как юные хоккеисты со двора дорастают до чемпионата страны

03.12.2018 20:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сегодня чемпионат двора – завтра чемпионат мира. Под таким девизом в Минске стартовал городской этап «Золотой шайбы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Где и как рождаются звездочки хоккея и как находят молодые таланты? Узнавал корреспондент СТВ Евгений Поболовец.

Святослав в хоккее с шести лет. Сначала вместе с отцом как зритель ходил на матчи «Юности», затем и сам решил стать хоккеистом.

Турнир «Золотая шайба» в Беларуси: как юные хоккеисты со двора дорастают до чемпионата страны

В школе при клубе не получилось, но желание играть никуда не пропало. На семейном совете решили – ничего страшного, в хоккей можно научиться играть и в любительской команде. Благо в Беларуси хватает турниров и площадок, где можно себя проявить.

Турнир «Золотая шайба» в Беларуси: как юные хоккеисты со двора дорастают до чемпионата страны

Андрей Асколкин, отец Святослава:
Пару лет мы еще поиграем в «Золотой шайбе», а дальше у нас очень много всевозможных лиг... Есть куда расти и от «Золотой шайбы» двигаться дальше. Было бы желание у ребенка.

Святослав не по годам четко знает свои слабые стороны: как и над чем еще надо работать, чтобы стать сильнее как хоккеисту.

Турнир «Золотая шайба» в Беларуси: как юные хоккеисты со двора дорастают до чемпионата страны

Святослав Асколкин:
Во-первых, надо быстро бегать. Надо стараться, заниматься. Над пасами надо работать, чтобы видеть своих товарищей, которым ты можешь отдать пас, стараться перекрывать защитников и нападающих. Ну и бить голы.

Даже на таком уровне выстроена четкая система поиска талантливых парней. Это не скаутинг НХЛ, конечно, но если у ребенка есть задатки вырасти в хоккеиста, тренеры мимо не пройдут.

Турнир «Золотая шайба» в Беларуси: как юные хоккеисты со двора дорастают до чемпионата страны

Сергей Ерачин, тренер команды «Медведь»:
У нас на ФОЦе есть много инструкторов. Одному охватить, конечно, всё невозможно. Если где-то видят перспективного парня, присылают на тренировку – смотрим. Если подходит, то работаем.

Турнир «Золотая шайба» в Беларуси: как юные хоккеисты со двора дорастают до чемпионата страны

Турнир «Золотая шайба» в Беларуси: как юные хоккеисты со двора дорастают до чемпионата страны

Три дня в неделю тренировки. В любое время года. А вот зимой наступает настоящая проверка – стартуют соревнования среди дворовых хоккейных команд.

«Золотая шайба» в советское время – самый массовый турнир для миллионов мальчишек. С него свою карьеру начинали Третьяк и Мальцев, Фетисов и Харламов. С распадом Союза закрылся и турнир. В 1997 году его возродили в независимой Беларуси. И вот уже 21-й год он дает шанс любителям заявить о себе.

Турнир «Золотая шайба» в Беларуси: как юные хоккеисты со двора дорастают до чемпионата страны

Евгений Поболовец, СТВ:
Замкнуть дальнюю, закрепиться в зоне, открыться под передачу партнера. Раньше эти профессиональные термины ребята слышали только с экранов телевизора, сегодня стараются воплотить это на площадке. Лучше получается у «Грифонов» – убедительная победа в стартовом матче турнира.

7:1 – «Грифоны» из Центрального района столицы и в 2018 году – безусловный фаворит турнира. Кроме них за выход в финал спорят еще восемь команд – победители районных соревнований.

Турнир «Золотая шайба» в Беларуси: как юные хоккеисты со двора дорастают до чемпионата страны

Турнир «Золотая шайба» в Беларуси: как юные хоккеисты со двора дорастают до чемпионата страны

4 декабря свой матч сыграет команда «Медведь» – действующий победитель. Финал турнира пройдет на «Чижовка-Арена» 11 декабря.

Святослав Асколкин со своими друзьями снова постарается, как и год назад, обыграть там своего самого принципиального соперника – минских «Грифонов». 

Турнир «Золотая шайба» в Беларуси: как юные хоккеисты со двора дорастают до чемпионата страны

Турнир «Золотая шайба» в Беларуси: как юные хоккеисты со двора дорастают до чемпионата страны
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Новости Беларуси. Сегодня чемпионат двора – завтра чемпионат мира. Под таким девизом в Минске стартовал городской этап «Золотой шайбы», сообщили в программе...
 
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