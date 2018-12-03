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Акция «Час кода» в Беларуси: гимназисты из Гродно написали с нуля код приложения на тему экологии

03.12.2018 23:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к международной акции «Час кода», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый год в начале декабря она объединяет более 100 миллионов школьников из 180 стран.

Всю неделю занятия в школах регионов будут с приставкой IT. И речь не только об уроках информатики. Корреспондент СТВ Галина Буро искала общий язык программирования с юными айтишниками.

Одиннадцатиклассница Надежда Гулинская на языке международной дипломатии с легкостью ведет презентацию приложения для мобильных телефонов. Как тогда, на хакатоне NASA, где ее команда заняла первое место среди молодых разработчиков.

Акция «Час кода» в Беларуси: гимназисты из Гродно написали с нуля код приложения на тему экологии

Учащиеся гродненской гимназии № 1 смогли во время конкурса написать с нуля код приложения на тему экологии. Павел Клопотюк как раз автор идеи этого приложения: парню пришлось изучить немало научных источников.

Акция «Час кода» в Беларуси: гимназисты из Гродно написали с нуля код приложения на тему экологии

Акция «Час кода» в Беларуси: гимназисты из Гродно написали с нуля код приложения на тему экологии

Павел Клопотюк, учащийся гродненской гимназии № 1 имени Ефима Карского:
Большинство людей уверены: «Ну, льды тают – это нас не касается. Глобальное потепление – вот у нас довольно холодно, какая нам разница?». А на самом деле это зависит от каждого.

Это мобильное приложение – результат знаний каждого из них. Языку программирования обучались сами, пригодились и школьные навыки, которые сейчас есть возможность укрепить.

Акция «Час кода» в Беларуси: гимназисты из Гродно написали с нуля код приложения на тему экологии

Акция «Час кода» в Беларуси: гимназисты из Гродно написали с нуля код приложения на тему экологии

Дмитрий Титов, пресс-секретарь Парка высоких технологий:
Этот час кода, эта неделя кода позволит понять детям, как устроены те или иные процессы. Например, они смогут написать или дописать код в «Паскале», смогут попробовать напечатать какую-то деталь на 3D-принтере.

Акция «Час кода» в Беларуси: гимназисты из Гродно написали с нуля код приложения на тему экологии

Галина Буро, СТВ:
Прогулки по земному шару, не выходя из школьной аудитории. Очень удобно, например, на уроке географии. Сегодня в интернете есть десятки приложений на основе дополненной реальности. Практически для каждого школьного предмета можно подобрать интересное компьютерное сопровождение.

Акция «Час кода» в Беларуси: гимназисты из Гродно написали с нуля код приложения на тему экологии

Полторы тысячи школ и колледжей – не только городских, но и сельских – час кода в Беларуси станет еще и конкурсом среди учителей. На занятиях приветствуется креатив из сферы высоких технологий.

Акция «Час кода» в Беларуси: гимназисты из Гродно написали с нуля код приложения на тему экологии

Николай Денисик, начальник отдела Гродненского областного института развития образования:
Как правило, в конкурсах участие принимается более активно. Плюс проведение конкурсов дает возможность поощрить наших участников.

Высокие технологии активно проникают во все сферы жизни. Участие Беларуси в «Часе кода» – еще один шаг на пути формирования IT-страны, где условия для качественной подготовки программистов создаются уже со школьной скамьи.

Акция «Час кода» в Беларуси: гимназисты из Гродно написали с нуля код приложения на тему экологии

Акция «Час кода» в Беларуси: гимназисты из Гродно написали с нуля код приложения на тему экологии
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Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к международной акции «Час кода», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый год в начале декабря она...
 
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