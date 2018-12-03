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Более 150 жителей получили травмы. Что мешает коммунальщикам Бреста бороться с гололёдом?
Новости Беларуси. Утром 3 декабря Брест превратился в настоящий каток. Ледяная корка покрыла дороги города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И это как раз в то время, когда большинство жителей добирались на работу. Как итог – почти полсотни ДТП и переполненные травмпункты. И, как уверяет наш корреспондент Петр Бутрим, то ли еще будет.
Петр Бутрим, СТВ:
Дороги и тротуары покрылись коркой льда еще глубокой ночью. Первого пострадавшего доставили больницу в 6.30. С легкими травмами до врачей люди добирались самостоятельно. Многих привозили на машинах скорой помощи. В числе самых частых записей в больничных листах – переломы, ушибы и сотрясения после падений на льду.
Вадим Головко, главный врач Брестской городской больницы скорой медицинской помощи:
Среди тех, кто утром до работы так и не доехал – Любовь Бовсуновская. Женщина поскользнулась и упала, когда выходила из автобуса. Вердикт травматолога – растяжение связок голеностопа.
Любовь Бовсуновская, житель Бреста:
По словам коммунальщиков, к гололеду службы были готовы. И даже заранее обработали проезжую часть и тротуары. Другое дело, что дождь не прекращался. Из-за этого на рассыпанном песке то и дело образовывалась новая корка льда.
Олег Нестерчук, заместитель директора по санитарии КУП «Коммунальник»:
Не лучше ситуация была и на автомобильных дорогах. В течение пяти утренних часов – аж 45 ДТП – это в десять раз больше, чем в обычные дни.
Наталия Милюкова, и. о. начальника отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома:
Тем временем, в больнице продолжают оказывать помощь пациентам с травмами. К 17 часам приняли больше 150 человек.
Петр Бутрим:
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Более 150 жителей получили травмы. Что мешает коммунальщикам Бреста бороться с гололёдом?
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Новости Беларуси. Утром 3 декабря Брест превратился в настоящий каток. Ледяная корка покрыла дороги города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это как...
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