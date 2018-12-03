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Более 150 жителей получили травмы. Что мешает коммунальщикам Бреста бороться с гололёдом?

03.12.2018 22:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Утром 3 декабря Брест превратился в настоящий каток. Ледяная корка покрыла дороги города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 150 жителей получили травмы. Что мешает коммунальщикам Бреста бороться с гололёдом?

И это как раз в то время, когда большинство жителей добирались на работу. Как итог – почти полсотни ДТП и переполненные травмпункты. И, как уверяет наш корреспондент Петр Бутрим, то ли еще будет.

Более 150 жителей получили травмы. Что мешает коммунальщикам Бреста бороться с гололёдом?

Петр Бутрим, СТВ: 
Опасная комбинация дождя и ночных заморозков сделала утро брестчан крайне непредсказуемым. Почти две сотни человек эта скользкая дорожка привела в больницу. В приемном отделении до сих пор можно наблюдать очереди. Почти все пострадавшие травмы получили из-за гололеда.   

Более 150 жителей получили травмы. Что мешает коммунальщикам Бреста бороться с гололёдом?

Дороги и тротуары покрылись коркой льда еще глубокой ночью. Первого пострадавшего доставили больницу в 6.30. С легкими травмами до врачей люди добирались  самостоятельно. Многих привозили на машинах скорой помощи. В числе самых частых записей в больничных листах – переломы, ушибы и сотрясения после падений на льду.      

Более 150 жителей получили травмы. Что мешает коммунальщикам Бреста бороться с гололёдом?

Вадим Головко, главный врач Брестской городской больницы скорой медицинской помощи:
Приняты меры для оказания помощи. Отменили в травматологии плановые операции. Весь персонал травматологического отделения оказывает экстренную помощь. Работаем в три потока. Сотрудничаем со станцией скорой помощи. Также направляем часть пациентов в другие больницы.

Среди тех, кто утром до работы так и не доехал – Любовь Бовсуновская. Женщина поскользнулась и упала, когда выходила из автобуса. Вердикт травматолога – растяжение связок голеностопа. 

Более 150 жителей получили травмы. Что мешает коммунальщикам Бреста бороться с гололёдом?

Любовь Бовсуновская, житель Бреста:
Очень скользко было. Очень. Я не знаю, чем занимаются наши дворники. Почему нигде не было посыпано, хотя бы где скопление народа?

Более 150 жителей получили травмы. Что мешает коммунальщикам Бреста бороться с гололёдом?

По словам коммунальщиков, к гололеду службы были готовы. И даже заранее обработали проезжую часть и тротуары. Другое дело, что дождь не прекращался. Из-за этого на рассыпанном песке то и дело образовывалась новая корка льда. 

Более 150 жителей получили травмы. Что мешает коммунальщикам Бреста бороться с гололёдом?

Олег Нестерчук, заместитель директора по санитарии КУП «Коммунальник»:
Были задействованы порядка 180 человек на посыпке тротуаров, 18 пескоразбрасывателей.

Более 150 жителей получили травмы. Что мешает коммунальщикам Бреста бороться с гололёдом?

Не лучше ситуация была и на автомобильных дорогах. В течение пяти утренних часов – аж 45 ДТП – это в десять раз больше, чем в обычные дни.

Более 150 жителей получили травмы. Что мешает коммунальщикам Бреста бороться с гололёдом?

Наталия Милюкова, и. о. начальника отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома:
Основной всплеск дорожных аварий наблюдается на дворовых территориях, на выездах с прилегающих территорий, а также на парковках.

Более 150 жителей получили травмы. Что мешает коммунальщикам Бреста бороться с гололёдом?

Тем временем, в больнице продолжают оказывать помощь пациентам с травмами. К 17 часам приняли больше 150 человек.

Петр Бутрим: 
Такого большого потока пострадавших после гололеда в травмпункте городской больницы не было с зимы 2014 года. Синоптики предупреждают: погода на юго-западе Беларуси сохранит неустойчивый характер. И если ближайшей ночью будет плюс, то следующей – опять заморозки. Поэтому вероятность новых вспышек травм и ДТП сохраняется.
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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Утром 3 декабря Брест превратился в настоящий каток. Ледяная корка покрыла дороги города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это как...
 
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