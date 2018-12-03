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Дело добровольное. Самозанятым и ремесленникам разрешат платить страховые взносы в ФСЗН
Новый документ даст возможность самозанятым и ремесленникам делать отчисления в ФСЗН. Об этом сегодня рассказал в программе «Наши новости» на
Александр Турчин отметил, что в стране растет количество самозанятых, президентский декрет № 7 предоставляет для этого широкие возможности. Однако сегодня ремесленник или кондитер, работающий на дому, не может вносить платежи в Фонд социальной защиты. А без минимального стажа, который с 2025 года будет составлять 20 лет, им придется рассчитывать только на социальную пенсию.
Новый указ президента даст возможность самозанятым платить взносы в Фонд социального страхования и тем самым обеспечить себе трудовую пенсию. Стоит отметить, что заставлять делать отчисления в ФСЗН самозанятых и ремесленников никто не станет. Дело будет добровольным.
Указ внесет изменения и в работу индивидуальных предпринимателей, которые работают сезонно. Им государство также пойдет навстречу и на время простоя, связанного с природными или погодными условиями, их освободят от уплаты страховых взносов.
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Проект указа «О государственном социальном страховании» будет в скором времени представлен на рассмотрение главе государства.
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