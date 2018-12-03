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5, 12, 19 и 26 декабря руководство РОЧС проводит «прямые телефонные линии»

03.12.2018 — Разное | Полымя  
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ГРАФИК
проведения «прямых телефонных линий»
руководством Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям
в декабре 2018 года

звание, ФИО, должность дата проведения прямой линии № контактного телефона
майор  внутренней службы
Стодольник Денис Александрович,
начальник Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям		 05.12.2018 2-12-01
капитан  внутренней службы
Шуляк Николай Анатольевич,
первый заместитель начальника Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям		 12.12.2018 2-11-21
капитан внутренней службы
Бунчук Сергей Юрьевич,
заместитель начальника Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям по оперативно-тактической работе		 19.12.2018 2-06-57
капитан внутренней службы
Шелк Анатолий Анатольевич,
заместитель начальника Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям по идеологической работе и кадровому обеспечению		 26.12.2018 2-12-59
 
 
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☎ ГРАФИК☎ проведения «прямых телефонных линий» руководством Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям ❄ в декабре 2018 года❄ звание, ФИО,
 
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