5, 12, 19 и 26 декабря руководство РОЧС проводит «прямые телефонные линии»

☎ ГРАФИК☎
проведения «прямых телефонных линий»
руководством Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям
❄ в декабре 2018 года❄
|звание, ФИО, должность
|дата проведения прямой линии
|№ контактного телефона
|майор внутренней службы
Стодольник Денис Александрович,
начальник Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям
|05.12.2018
|2-12-01
|капитан внутренней службы
Шуляк Николай Анатольевич,
первый заместитель начальника Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям
|12.12.2018
|2-11-21
|капитан внутренней службы
Бунчук Сергей Юрьевич,
заместитель начальника Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям по оперативно-тактической работе
|19.12.2018
|2-06-57
|капитан внутренней службы
Шелк Анатолий Анатольевич,
заместитель начальника Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям по идеологической работе и кадровому обеспечению
|26.12.2018
|2-12-59