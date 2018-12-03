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Если родителей нет полгода, детей возьмут под опеку

03.12.2018 22:02 — Разное | Партизан  
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Такую поправку в семейный Кодекс готовят в парламенте Беларуси.



Болезнь, командировка, работа за границей родителей в течение 6 месяцев могут стать причиной, чтобы на детей была оформлена опека. Закрепить законодательно в Кодексе о браке и семье такую меру готовятся белорусские парламентарии, транслирует нововведение belta.by.

Пока закон гласит, что если родители временно отсутствуют, а ребенка при этом смотрят родственники, оформление опеки необязательно.


– Новые поправки будут уточнять законодательные формулировки и порядок установления опеки или попечительства, помогут решить вопросы, которые возникают время от времени, – объяснила Елена Остапюк, член Постоянной комиссии по здравоохранению, физкультуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей.

В итоге, если родители отсутствуют больше полугода и не оформляли попечительство на год, то ребенка возьмут под опеку. Кроме того, родителей обязуют предоставлять документы, подтверждающие причину их отсутствия. Сроки и порядок установления опеки и попечительства определят в правительстве.

 
 
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Такую поправку в семейный Кодекс готовят в парламенте Беларуси.
 
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