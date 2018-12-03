|
Жена не пустила мужа на матч БАТЭ. Его друзья по-своему решили конфликт
Друзья парня не смогли вытащить его на игру в Борисов, но распечатали большое фото с подписью: «Меня не отпустила жена».
Снимок попал в интернет, передает
В групповом этапе Лиги Европы борисовчане на домашнем поле победили венгерский клуб Vidi со счетом 2:0. Пока БАТЭ в группе находится на втором месте.
Турнирное положение:
1. «Челси» – 15
2. БАТЭ – 6
3. Vidi – 6
4. ПАОК – 3
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Друзья парня не смогли вытащить его на игру в Борисов, но распечатали большое фото с подписью: «Меня не отпустила жена».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)