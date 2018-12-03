﻿ Жена не пустила мужа на матч БАТЭ. Его друзья по-своему решили конфликт. 21.by
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Жена не пустила мужа на матч БАТЭ. Его друзья по-своему решили конфликт

03.12.2018 21:39 — Разное | Партизан  
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Друзья парня не смогли вытащить его на игру в Борисов, но распечатали большое фото с подписью: «Меня не отпустила жена».

Снимок попал в интернет, передает "Белсат".


В групповом этапе Лиги Европы борисовчане на домашнем поле победили венгерский клуб Vidi со счетом 2:0. Пока БАТЭ в группе находится на втором месте.

Турнирное положение:

1. «Челси» – 15

2. БАТЭ – 6

3. Vidi – 6

4. ПАОК – 3



 
 
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Друзья парня не смогли вытащить его на игру в Борисов, но распечатали большое фото с подписью: «Меня не отпустила жена».
 
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