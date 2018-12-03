Белорусы уже должны банкам больше 11 млрд BYN. Что дальше?

По оценке Нацбанка, на 1 ноября задолженность белорусов по банковским кредитам составила 11,2 млрд BYN. С начала 2018 года сумма обязательств населения выросла на 23,6%, за 12 месяцев — на 31,5%. В 2017 году темпы роста кредитования были значительно ниже. Тогда с 1 января по 1 ноября долг белорусов перед банками увеличился на 18,7%. Это значит, что кредитование физических лиц не только растет к высокой базе 2017 года, но и растет с ускорением к ней. Где находятся источники ускоренного роста?





В 2009 году Нацбанк запретил валютное кредитование населения. С тех пор белорусы без оформления статуса ИП не могут взять займы в валюте, отличной от белорусского рубля. Благодаря запрету НБРБ, к 1 ноября 2018 года 99,6% всех обязательств физлиц были номинированы в белорусских рублях. Поэтому оживление кредитования в 2018 году не связано с эффектом курсовых разниц при девальвации. Рост суммы задолженности был органическим. Что же тогда определило высокий спрос белорусов на кредиты?





Ответ очевиден: увеличение темпов кредитования было вызвано ускорением роста зарплат. Сравните сами: в январе—октябре 2018 года средняя зарплата по Беларуси поднялась на 18,1%, а за 10 месяцев 2017 года — на 11,2%. С поправкой на инфляцию разница в скорости роста зарплат была еще больше — 12,3% против 4,3%.









Основным драйвером кредитования пока остается потребительский сегмент. К 1 ноября долг белорусов по потребительским кредитам составил 4 168 млн BYN. С начала года задолженность увеличилась на 38,5%, за 12 месяцев — на 53,5%. Почему «пока остается»? Потому что за 10 месяцев 2017 года сумма долга по потребительским кредитам выросла на 57,9%. В 2018 году налицо замедление темпов роста за счет увеличение базы сравнения. В какой-то мере на потребительское кредитование подействовали и ограничения Нацбанка. С 1 мая банки не могут выдавать новые потребкредиты тем гражданам, у которых траты на погашение старых займов превышают 40% доходов.



