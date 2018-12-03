«Говори правду» спешит на помощь «тунеядцам»

«Говори правду» выступает за полную отмену несправедливого Декрета № 3. Мы будем добиваться этого всеми доступными законными и мирными способами, не исключая возможности мирного протеста.

«Мы считаем аморальным принуждать граждан платить за то, что из-за политики правительства и местных властей, они теряют работу и вынуждены уезжать от своих семей в поисках заработка. Они итак платят, присылая деньги семьям, уплачивая НДС с каждой покупки, - говорится в заявлении ГП. - Мы уже видели к чему может привести подобная несправедливость – социальному взрыву и нестабильности в Беларуси. Кроме этого, подобный шаг в очередной раз наносит удар по доверию между гражданами и государством, без которого невозможно развитие Беларуси».





«Говори правду» призывает правительство срочно отменить декрет №3; снять все барьеры, которые сегодня существуют на пути у малого и среднего бизнеса в регионах;





обеспечить новые возможности у местных властей по созданию рабочих мест за счет того, что больше налогов оставлять там, где они собираются; сконцентрировать усилия на полноценной реализации в регионах декрета 7, указов, связанных с самозанятостью и развитием торговли в регионах; организовать национальный диалог, в который будут включены власть, оппозиция, эксперты.









Главная цель диалога – полноценная реализация экономических реформ, которые дадут людям работу и исправят бедственное положение граждан, особенно в регионах.





форму и получить квалифицированную помощь. «Говори правду» открывает горячую линию для помощи всем, кого правительство записало в «тунеядцы». Каждый может позвонить на номер 80298534017, написать нам info@zapraudu.info или заполнитьи получить квалифицированную помощь.







