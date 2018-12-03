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«Говори правду» спешит на помощь «тунеядцам»

03.12.2018 21:12 — Разное | Партизан  
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Кампания осуждает практику применения декрета №3 и открывает горячую линию для «тунеядцев».

«Говори правду» спешит на помощь «тунеядцам»
Акция протеста против "налога на тунеядство" в Минске
«Говори правду» выступает за полную отмену несправедливого Декрета № 3. Мы будем добиваться этого всеми доступными законными и мирными способами, не исключая возможности мирного протеста. 
 
«Мы считаем аморальным принуждать граждан платить за то, что из-за политики правительства и местных властей, они теряют работу и вынуждены уезжать от своих семей в поисках заработка. Они итак платят, присылая деньги семьям, уплачивая НДС с каждой покупки, - говорится в заявлении ГП. - Мы уже видели к чему может привести подобная несправедливость – социальному взрыву и нестабильности в Беларуси. Кроме этого, подобный шаг в очередной раз наносит удар по доверию между гражданами и государством, без которого невозможно развитие Беларуси». 

«Говори правду» призывает правительство срочно отменить декрет №3; снять все барьеры, которые сегодня существуют на пути у малого и среднего бизнеса в регионах; 

обеспечить новые возможности у местных властей по созданию рабочих мест за счет того, что больше налогов оставлять там, где они собираются; сконцентрировать усилия на полноценной реализации в регионах декрета 7, указов, связанных с самозанятостью и развитием торговли в регионах; организовать национальный диалог, в который будут включены власть, оппозиция, эксперты. 


Главная цель диалога – полноценная реализация экономических реформ, которые дадут людям работу и исправят бедственное положение граждан, особенно в регионах.

 «Говори правду» открывает горячую линию для помощи всем, кого правительство записало в «тунеядцы». Каждый может позвонить на номер 80298534017, написать нам info@zapraudu.info или заполнить форму и получить квалифицированную помощь.



 
Теги: Минск
 
 
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Кампания осуждает практику применения декрета №3 и открывает горячую линию для «тунеядцев».
 
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