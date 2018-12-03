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«Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять». Цитаты недели

03.12.2018 23:13 — Разное | UDF  
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Пять любопытных высказываний прошлой недели.




«Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять». Цитаты недели


Александр Лукашенко, президент
1 декабря в интервью «Россия 1»


Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять, только, конечно, чтобы власть поменялась, демократии побольше, еще чего-то. Раньше об этом не говорили. Идет борьба, и при этом одно из направлений — это когда наклоняют Россию, пытаются опустить.


На этом фоне Беларусь по сути угрожает выйти из ЕврАзЭС, если Россия не пойдет на уступки по налоговому маневру. Потери Беларуси за шесть лет в случае негативного сценария оценены в 10 млрд долларов.




«Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять». Цитаты недели


Егор Мартинович, редактор «Нашай Нівы»
30 ноября на телепередаче «Клуб редакторов»


Министерство информации могло бы ходатайствовать, чтобы Зиссеру и Золотовой дали орден, а то и звание Героя Беларуси за вклад в информационную безопасность страны, а мы видим не орден, а уголовное дело.


Главный редактор главного независимого новостного портала страны TUT.BY Марина Золотова осталась единственной обвиняемой по «делу БЕЛТА».




«Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять». Цитаты недели


Владимир Макей, глава МИД
29 ноября журналистам


Конечно, нам важно было бы получить и от одной, и от другой стороны объективную информацию для того, чтобы иметь свой реальный анализ ситуации, связанной с этим инцидентом (в Керчи — прим. UDF.BY).


«Мы так привыкли к балансированию Минска, что не видим ничего удивительного в том, что МИД не спешит верить военному союзнику в его рассказе про морской бой, пока не получит информацию от обеих сторон, — пишет в своем Телеграм-канале политобозреватель Артем Шрайбман. — А до тех пор “реальный анализ” невозможен».




«Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять». Цитаты недели


Геннадий Давыдько, экс-глава «Белтелерадиокомпании»
27 ноября в интервью «Нашей Ниве»


Значыць, Лукашэнка цудоўна працуе, няма што крытыкаваць.


Так бывший руководитель БТ, а ныне глава «Белой Руси», прокомментировал, почему на национальном телевидении не критикуют президента.




«Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять». Цитаты недели


Александр Лукашенко, президент
30 ноября на Оршанском льнокомбинате


Мало того, что это политическая культура для Беларуси (лён есть на гербе Беларуси — прим. UDF.BY), в мире льна не хватает. Значит, рынок будет. Чем дальше, тем больше. Ну и если мы начали этим заниматься и вложили большие деньги в производство и переработку, нужно дальше углублять эту переработку, чтобы получить и косметические товары, и для медицины… надо углубляться.


«Одна льняная страна в этом году импортировала 638 тонн льна из Бельгии, Франции», — отмечает блогер Виктор Малишевский.

 
Теги: Минск
 
 
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Пять любопытных высказываний прошлой недели.
 
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