«Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять». Цитаты недели

Пять любопытных высказываний прошлой недели.











Александр Лукашенко, президент

1 декабря в интервью «Россия 1» , президент1 декабря в«Россия 1»

Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять, только, конечно, чтобы власть поменялась, демократии побольше, еще чего-то. Раньше об этом не говорили. Идет борьба, и при этом одно из направлений — это когда наклоняют Россию, пытаются опустить.

Егор Мартинович, редактор «Нашай Нівы»

30 ноября на телепередаче «Клуб редакторов» , редактор «Нашай Нівы»30 ноября«Клуб редакторов»

Министерство информации могло бы ходатайствовать, чтобы Зиссеру и Золотовой дали орден, а то и звание Героя Беларуси за вклад в информационную безопасность страны, а мы видим не орден, а уголовное дело.

Владимир Макей, глава МИД

29 ноября журналистам , глава МИД29 ноября

Конечно, нам важно было бы получить и от одной, и от другой стороны объективную информацию для того, чтобы иметь свой реальный анализ ситуации, связанной с этим инцидентом ( в Керчи — прим. UDF.BY).

Геннадий Давыдько, экс-глава «Белтелерадиокомпании»

27 ноября в интервью «Нашей Ниве» , экс-глава «Белтелерадиокомпании»27 ноября в интервью

Значыць, Лукашэнка цудоўна працуе, няма што крытыкаваць.

Александр Лукашенко, президент

30 ноября на Оршанском льнокомбинате , президент30 ноября

Мало того, что это политическая культура для Беларуси (лён есть на гербе Беларуси — прим. UDF.BY), в мире льна не хватает. Значит, рынок будет. Чем дальше, тем больше. Ну и если мы начали этим заниматься и вложили большие деньги в производство и переработку, нужно дальше углублять эту переработку, чтобы получить и косметические товары, и для медицины… надо углубляться.