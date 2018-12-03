ЕС следует ввести санкции против ракетной программы Ирана, считают в США

США призвали Европейский союз ввести санкции против Ирана в связи с его ракетной программой, назвав ее "серьезной и нарастающей" угрозой.

"Мы хотели бы, чтобы Европейский союз ввел санкции, которые бы отразились на ракетной программе Ирана", - сказал спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук журналистам на борту самолета госсекретаря Майка Помпео на пути на саммит НАТО в Брюссель.

По его словам, правительство Ирана заявляет, что его учения несут оборонительный характер, но "они по своей природе не такие".

Б.Хук подчеркнул, что кампания президента США Дональда Трампа по усилению давления на Тегеран будет эффективной, если к ней присоединятся другие страны.

"Это серьезная и нарастающая угроза, и страны всего мира, а не только Европы, должны делать все возможное, чтобы лишить Иран его ракетной программы", - добавил он.

М.Помпео в субботу заявил, что Иран нарушил резолюцию СБ ООН, проведя испытание баллистической ракеты средней дальности, способной нести несколько боеголовок.

"Иранский режим только что провел испытание баллистической ракеты средней дальности, которая способна нести несколько боеголовок", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года при президенте Бараке Обаме. Он предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу. Президент США Д.Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее, восстановив жесткие санкции в отношении энергетического, финансового и иных секторов экономики Ирана.

Оставшиеся участники сделки - РФ, КНР, евротройка (Великобритания, Германия и Франция - ИФ), и ЕС, выступающий координатором "пятерки", а также Иран заявили о намерении сохранить СВПД и продолжить сотрудничество с Ираном, несмотря на американские санкции.