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Как правильно помочь человеку, который провалился под лёд. Комментарий МЧС

03.12.2018 21:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. С приходом зимы в Беларуси учащаются несчастные случаи, связанные с провалом под лед людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

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Как грамотно действовать, если вы стали свидетелем такой ситуации, чтобы самому не попасть в беду?

Как правильно помочь человеку, который провалился под лёд. Комментарий МЧС

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Если вы стали свидетелями того, что человек провалился под лед, вам необходимо тут же вызвать спасателей. Затем осмотреться, если есть поблизости подручные средства – это может быть палка или веревка, если вы такую с собой имеете – вы бросаете ее человеку. Ни в коем случае бежать к нему сломя голову нельзя, потому что вы также можете провалиться под лед рядом с ним.

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Как правильно помочь человеку, который провалился под лёд. Комментарий МЧС
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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. С приходом зимы в Беларуси учащаются несчастные случаи, связанные с провалом под лед людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Рыбак...
 
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