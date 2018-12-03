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Как правильно помочь человеку, который провалился под лёд. Комментарий МЧС
Новости Беларуси. С приходом зимы в Беларуси учащаются несчастные случаи, связанные с провалом под лед людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как грамотно действовать, если вы стали свидетелем такой ситуации, чтобы самому не попасть в беду?
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Обращаем внимание родителей на то, что водоемы – это не место для игр детей.
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Новости Беларуси. С приходом зимы в Беларуси учащаются несчастные случаи, связанные с провалом под лед людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Рыбак...
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