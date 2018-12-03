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Новости экономики за 03.12.2018

03.12.2018 20:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как продвигается строительство второго энергоблока БелАЭС, что отечественные звероводы предлагают китайским производителям меховых изделий и кто еще заинтересовался беспилотными БелАЗами?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КРУПНАЯ ДЕТАЛЬ

Новости экономики за 03.12.2018

На строительную площадку Белорусской атомной электростанции доставлена одна из самых крупногабаритных и тяжеловесных частей оборудования реакторного отделения второго энергоблока – транспортный шлюз. Это 230-тонная герметично закрываемая цилиндрическая камера.

Во время эксплуатации через нее проходит отработанное и свежее топливо, а также технологическое оборудование, необходимое для обслуживания реакторной установки.

Напомним, первый энергоблок БелАЭС должен начать работу уже в 2019 году, а второй – в 2020.

НЕФТЯНЫЕ КАЧЕЛИ

Новости экономики за 03.12.2018

Мировая экономическая новость дня – Катар объявил о выходе из ОПЕК. Объясняя причины, министр энергетики страны заявил, что государство намерено сосредоточиться на газовой отрасли – она для них перспективнее нефтяной.

Надо отметить, что решение Катара объявлено перед важнейшей встречей стран ОПЕК, которая пройдет в Вене 6 декабря, где главной темой обсуждения должно стать как раз сокращение нефтедобычи.

При этом мировой рынок практически не заметил решение властей Катара покинуть картель. 3 декабря мировые цены на нефть растут. И это обусловлено не только договоренностями России и Саудовской Аравии, которые накануне в Аргентине договорились о сокращении объемов добычи и экспорта нефти, что должно привести к повышению цен на черное золото.

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Теги: Новости, Брест
 
 
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