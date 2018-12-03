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Модрич получил "Золотой мяч". Впервые с 2007 года победителем стал не Месси или Роналду

04.12.2018 00:18 — Разное | Tut.by  
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Хорватский полузащитник Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча» — главного индивидуального приза в футболе.


Reuters

В этом году Модрич выиграл Лигу чемпионов и дошел со своей национальной командой до финала чемпионата мира, где был назван лучшим игроком турнира.

Второе место занял португальский форвард Криштиану Роналду. Третьим стал французский нападающий Антуан Гризманн.

В топ-10 также вошли Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Мохамед Салах, Рафаэль Варан, Эден Азар, Кевин Де Брюйне, Харри Кейн.


Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Лучшим молодым игроком стал Килиан Мбаппе, лучшей футболисткой — шведка Ада Хегерберг.


Ада Хегерберг. Фото: Reuters
 
 
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Хорватский полузащитник Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча» - главного индивидуального приза в футболе.
 
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