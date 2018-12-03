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Модрич получил "Золотой мяч". Впервые с 2007 года победителем стал не Месси или Роналду
Хорватский полузащитник Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча» — главного индивидуального приза в футболе.
В этом году Модрич выиграл Лигу чемпионов и дошел со своей национальной командой до финала чемпионата мира, где был назван лучшим игроком турнира.
Второе место занял португальский форвард Криштиану Роналду. Третьим стал французский нападающий Антуан Гризманн.
В топ-10 также вошли Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Мохамед Салах, Рафаэль Варан, Эден Азар, Кевин Де Брюйне, Харри Кейн.
Лучшим молодым игроком стал Килиан Мбаппе, лучшей футболисткой — шведка Ада Хегерберг.
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Хорватский полузащитник Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча» - главного индивидуального приза в футболе.
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