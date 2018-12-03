Хорватский полузащитник Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча» — главного индивидуального приза в футболе.



Reuters

В этом году Модрич выиграл Лигу чемпионов и дошел со своей национальной командой до финала чемпионата мира, где был назван лучшим игроком турнира.

Второе место занял португальский форвард Криштиану Роналду. Третьим стал французский нападающий Антуан Гризманн.

В топ-10 также вошли Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Мохамед Салах, Рафаэль Варан, Эден Азар, Кевин Де Брюйне, Харри Кейн.



Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Лучшим молодым игроком стал Килиан Мбаппе, лучшей футболисткой — шведка Ада Хегерберг.



Ада Хегерберг. Фото: Reuters