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Дрифт на водоеме под Мозырем: иномарка ушла под лед

04.12.2018 — Разное | Mlife  
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Инцидент произошел на водоеме между населенными пунктами Васьковка и Каменка Мозырского района, Гомельской области. 

Водитель дрифтовал на иномарке по тонкому льду водоема в Мозырском районе, пока авто не ушло под воду. Видео с места происшествия разместили очевидцы в соцсетях 2 декабря, сообщает БЕЛТА.

Любитель экстрима на глазах снимавших видео маневрировал по прихваченной льдом и припорошенной снегом глади водоема. Недалеко от берега иномарка провалилась под лед. За помощью в ОСВОД и ГАИ участники происшествия не обращались.

 
 
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Водитель иномарки дрифтовал по тонкому льду пока автомобиль не ушел под лед.далее...
 
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