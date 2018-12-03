Инцидент произошел на водоеме между населенными пунктами Васьковка и Каменка Мозырского района, Гомельской области.



Водитель дрифтовал на иномарке по тонкому льду водоема в Мозырском районе, пока авто не ушло под воду. Видео с места происшествия разместили очевидцы в соцсетях 2 декабря, сообщает БЕЛТА.



Любитель экстрима на глазах снимавших видео маневрировал по прихваченной льдом и припорошенной снегом глади водоема. Недалеко от берега иномарка провалилась под лед. За помощью в ОСВОД и ГАИ участники происшествия не обращались.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дрифт на водоеме под Мозырем: иномарка ушла под лед Водитель иномарки дрифтовал по тонкому льду пока автомобиль не ушел под лед.далее...