Под Слуцком фура съехала в кювет, дальнобойщики катались на дороге как на катке





Фото и видео предоставлены дальнобойщиками

В понедельник около 18:00 на трассе Р43 возле деревни Ивань опрокинулся большегруз Iveco. Со слов водителя, он потерял управление, пересёк встречную полосу и съехал в глубокий кювет. Это произошло практически в том же месте, где на прошлой неделе случилась жёсткая авария с бензовозом .

— Даже не сложило ножницами, просто не смог удержать машину на скользкой дороге и вылетел за обочину. Слава богу, никого не было на встречке, — рассказывает дальнобойщик.

В результате ДТП никто не пострадал, в помощи водитель не нуждается. Грузовики ехали в паре, эту ночь они переждут во второй машине, а завтра будут заниматься эвакуацией и планируют отправиться домой в Волковыск.





После аварии водители вышли проверить состояние покрытия — в это время шёл ледяной дождь, и дорога превратилась в настоящий каток. Чтобы показать, насколько было скользко, мужчины сняли видео.

Со слов дальнобойщиков, только через час после аварии дорожники начали интенсивно посыпать участок смесью и обработали его за вечер не менее пяти раз.



Slutsk-Gorod.by

Фото и видео предоставлены дальнобойщиками

