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Под Слуцком фура съехала в кювет, дальнобойщики катались на дороге как на катке

04.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Под Слуцком фура съехала в кювет, дальнобойщики катались на дороге как на катке

     Фото и видео предоставлены дальнобойщиками

В понедельник около 18:00 на трассе Р43 возле деревни Ивань опрокинулся большегруз Iveco. Со слов водителя, он потерял управление, пересёк встречную полосу и съехал в глубокий кювет. Это произошло практически в том же месте, где на прошлой неделе случилась жёсткая авария с бензовозом

— Даже не сложило ножницами, просто не смог удержать машину на скользкой дороге и вылетел за обочину. Слава богу, никого не было на встречке, — рассказывает дальнобойщик.

В результате ДТП никто не пострадал, в помощи водитель не нуждается. Грузовики ехали в паре, эту ночь они переждут во второй машине, а завтра будут заниматься эвакуацией и планируют отправиться домой в Волковыск. 

Под Слуцком фура съехала в кювет, дальнобойщики катались на дороге как на катке

После аварии водители вышли проверить состояние покрытия  в это время шёл ледяной дождь, и дорога превратилась в настоящий каток. Чтобы показать, насколько было скользко, мужчины сняли видео.

Со слов дальнобойщиков, только через час после аварии дорожники начали интенсивно посыпать участок смесью и обработали его за вечер не менее пяти раз. 


Slutsk-Gorod.by
Фото и видео предоставлены дальнобойщиками

 
 
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В понедельник около 18:00 на трассе Р43 возле деревни Ивань опрокинулся большегруз Iveco. Со слов водителя, он потерял управление, пересёк встречную полосу и съехал в...
 
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