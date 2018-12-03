3 декабря 2018 года в Жабинковском Доме Культуры прошел инклюзивный фестиваль, посвященный международному Дню инвалида "Одной планеты дети".



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С приветственным словом выступил Председатель Жабинковского районного Совета депутатов Шолтанюк Анатолий Витальевич, который пожелал особенным гостям ярких событий, достижения целей и в подарок ребятам из ГУО "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" вручил сертификат на бытовую технику.



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Затем на сцену был приглашен благочинный церквей Жабинковского округа протоиерей Сергий Петрусевич, который в свою очередь поздравил всех с праздником и подарил ребятам из коррекционного центра сервиз детской посуды.



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Со словами благодарности ко всем присутствующим, и особенно к тем, кто оказывает помощь ГУО "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации", обратилась директор центра Екатерина Сергеевна Луговская.