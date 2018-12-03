Наверное, не было в Бресте такого неоднозначного новогоднего объекта, как "марсианская" ёлка. Она же "кривая", "пьяная", "косая"... И каких только эпитетов ей не присваивали. У этого арт-объекта необычная судьба. Потому, что решалась она в комментариях.



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Замысел авторов был таков - если бульвар Космонавтов, то и ёлка должна быть не совсем обычная - к примеру, "марсианская". А какая она бывает там, на Марсе? Понятное дело, пришлось "включить" фантазию, и мир увидел то, что увидел.



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Из года в год ёлочку хаяли и ругали - ну что за безрукие монтажники, ничего им нельзя доверить, - те, кто не обладал достаточным уровнем той самой фантазии. Как ни оправдывались власти - не помогало. Всегда были те, кто не понял.

Тогда её выровняли . И что бы вы думали? О да! Оказалось, у ёлки ещё больше поклонников, чем противников. Её называли даже визитной карточкой Бреста, чем-то необычным, типа Пизанской башни. Может быть, может быть, почему бы и нет?



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Вероятно, внемля таким вот мнениям, ёлка вернулась, но уже не на бульвар Космонавтов, а на Шевченко. Теперь она находится на перекрёстке с ул. Набережной. И то правда - чего хорошему реквизиту простаивать? Ну, и что вы думаете на этот раз?