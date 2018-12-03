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ПУ «Сморгоньгаз» информирует: Что такое поверка счетчика газа и зачем она нужна?

04.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Индивидуальные приборы учета расхода газа быстро и повсеместно вошли в наш быт. Они способствуют экономии семейного бюджета и в целом энергоресурсов страны. Однако счетчик ‑ не вечный двигатель. Он нуждается в поверке ‑ контроле технического состояния прибора, в ходе которого определяются верность его показаний и пригодность к дальнейшей эксплуатации.

ПУ «Сморгоньгаз» информирует: Что такое поверка счетчика газа и зачем она нужна?

Слесари по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования ПУ «Сморгоньгаз» (слева направо) Е. Т. ПРАВЛУЦКИЙ, С. Л. СТАНКЕВИЧ и слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования – водитель автомобиля М. В. КОНОШЕВИЧ.

Согласно постановлению Госстандарта Республики Беларусь №17 от 16.03.2007 «Об утверждении перечня областей в сфере законодательной метрологии», бытовые счетчики газа допускаются к применению после их обязательной государственной поверки с установленной периодичностью, которая составляет не более 96 месяцев (т. е. не более 8 лет). Каждый индивидуальный прибор учета имеет паспорт, в котором указаны межповерочный интервал и дата последней поверки. Отсчет интервала начинается с даты проведения этой процедуры, а не с момента ввода в эксплуатацию, то есть установки счетчика.

Согласно пункту 18 Правил пользования газом в быту (в ред. постановлений Совмина от 24.12.2013 №1136, от 23.03.2016 №233), показания индивидуального прибора учета расхода газа с просроченным межповерочным интервалом учету не подлежат. Плата за использованный газ с
момента истечения срока поверки осуществляется в порядке, определенном для потребителей без индивидуальных приборов учета расхода газа по действующим ценам (тарифам) на газ.

Стоит отметить, что для потребителя плановая поверка счетчика осуществляется бесплатно. Счетчики газа, не входящие в межповерочный период, т. е. 8 лет, и подлежащие ремонту, выполняются на платной основе, согласно действующим тарифам.

Работники ПУ «Сморгоньгаз» заблаговременно по телефону уведомляют абонента о необходимости проведения работ по плановой поверке. После согласования заявки в назначенный день приезжают сотрудники ПУ «Сморгоньгаз». Они фиксируют в актах показания газового счетчика потребителя и подменного газового счетчика, который предоставляется во временное пользование потребителю на время осуществления работ по плановой поверке. Производятся демонтаж счетчика и установка подменного. Последний опломбировывают и проводят инструктаж потребителю по оплате за потребленный природный газ и обеспечения Правил пользования газом в быту.

Только исправный и прошедший государственную поверку счетчик может быть гарантом бережного и экономного расхода газа.

 

ПУ «Сморгоньгаз» информирует: Что такое поверка счетчика газа и зачем она нужна?Ещё раз о порядке газификации жилого дома

Уважаемые абоненты! Если рядом с вашим домовладением проходит газопровод природного газа, то, подключившись к нему, вы сможете ощутить все удобства от использования природного газа для пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения. Используя природный газ на упомянутые цели, вы не только улучшите свой быт, но и получите значительную экономическую выгоду.

Удобства от использования природного газа неоспоримы:

  • отсутствие необходимости заготавливать и складировать топливо;
  • отсутствие необходимости в шлако­ и золоудалении;
  • экологическая безопасность;
  • качественное отопление за счет уменьшения колебания температуры в помещении, вследствие поддержания автоматикой котла температуры теплоносителя на заданном уровне.

Единый порядок газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан и её финансирование определяется Положением о газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 года №368.

Газификация природным газом жилых домов, принадлежащих гражданам на праве частной собственности, от существующих газопроводов осуществляется на основании решения райисполкома и состоит из трех этапов:

1. Получение технических условий на подключение к системе газоснабжения. Выдаются бесплатно ПУ «Сморгоньгаз» в течение 7 дней со дня получения заявления.

2. Изготовление проектно­сметной документации на газификацию жилого дома. Выполняют филиалы ГП НИИ «Белгипротопгаз».

3. Строительно­монтажные работы. Выполняются организациями, входящими в состав ГПО «Белтопгаз».
 
 
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Индивидуальные приборы учета расхода газа быстро и повсеместно вошли в наш быт. Они способствуют экономии семейного бюджета и в целом энергоресурсов страны....
 
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