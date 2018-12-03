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Кому кинотеатр за 147 рублей? В Гомеле задешево пытаются продать «Юбилейный»
В Гомеле распродают объекты недвижимости. Наапример, уже не в первый раз
2-х этажное здание бывшего кинотеатра на улице Юбилейной в Гомеле выставлялось на торги уже восемь раз, но пока безрезультатно. Сейчас его предлагают приобрести по начальной цене всего в 147 рублей — а площадь объекта, между прочим, составляет более 3 тыс. кв. м. Земельный участок 0,6 га предоставят покупателю в аренду сроком на 38 лет без проведения аукциона и взимания платы за право заключения договора аренды.
На электронные торги, помимо кинотеатра, выставлено еще 15 объектов недвижимости области, из которых 14 — за базовую величину.
Торги состоятся на электронной площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 28 декабря.
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Здание бывшего кинотеатра в Гомеле на улице Юбилейной выставлялось на торги уже восемь раз, но пока безрезультатно.
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