Кому кинотеатр за 147 рублей? В Гомеле задешево пытаются продать «Юбилейный»

В Гомеле распродают объекты недвижимости. Наапример, уже не в первый раз предлагают купить легендарный кинотеатр «Юбилейный».





2-х этажное здание бывшего кинотеатра на улице Юбилейной в Гомеле выставлялось на торги уже восемь раз, но пока безрезультатно. Сейчас его предлагают приобрести по начальной цене всего в 147 рублей — а площадь объекта, между прочим, составляет более 3 тыс. кв. м. Земельный участок 0,6 га предоставят покупателю в аренду сроком на 38 лет без проведения аукциона и взимания платы за право заключения договора аренды.

На электронные торги, помимо кинотеатра, выставлено еще 15 объектов недвижимости области, из которых 14 — за базовую величину.

Торги состоятся на электронной площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 28 декабря.