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«У меня был выкидыш»: как не бояться рассказывать о пережитом
Книга Мишель Обамы, в которой она призналась, что пережила выкидыш, вызвала на Западе бурную дискуссию о том, почему женщины до сих пор не решаются открыто говорить об этой теме. Выход книги совпал с публичными признаниями российских знаменитостей, которые тоже пережили потерю неродившегося ребенка.
В своей биографической книге «Становление» бывшая первая леди США впервые рассказала, что до рождения дочерей, которые были зачаты с помощью ЭКО, у нее был выкидыш.
«Я чувствовала себя потерянной и одинокой. Мне казалось, что это моя проблема. Тогда я не знала, насколько распространены выкидыши. Мы не говорим об этом в обществе. Мы, женщины, храним эту боль в себе. Мне кажется, это самое страшное, что мы сами делаем с собой — не делимся друг с другом правдой о нашем теле и о том, где бывают сбои», — рассказала экс-первая леди в интервью
Признание Мишель Обамы неожиданно отозвалось в России. На прошлой неделе актриса Эвелина Бледанс записала в своем
Спустя несколько дней на телеканале
В западных медиа идет дискуссия о том, почему сегодня, когда женщины постепенно отвоевывают право голоса во всех сферах жизни, о выкидыше они все еще говорят шепотом, а большинство не говорит совсем.
«В этом есть какая-то ужасная ирония: миллионы женщин во всем мире переживают прерванную беременность, и никто об этом не говорит вслух, — пишет
Что чувствует женщина?
«Выкидыш — это одинокий, болезненный и разрушающий тебя изнутри — практически на клеточном уровне — опыт», — пишет в книге Мишель Обама.
«Выкидыш — это страх. Моим фанатам, которые ходили на мои концерты, наверное, сложно в это поверить, но во время второй беременности, когда я пела и танцевала на сцене, я постоянно чувствовала внутри этот парализующий страх, который рождается в тебе, когда ты теряешь ребенка. Страх потери еще одного», —
«Выкидыш — это когда ты чувствуешь себя недоженщиной, потому что ты не смогла выносить ребенка. Тебе кажется, что твое собственное тело виновато, оно тебя подвело», —
«Это настоящее горе. По-другому не объяснить. В тот момент главное, о чем я думала, — что у меня не получится родить и в следующий раз. Все-таки и возраст уже. Я смогла это пережить только потому, что забеременела после очень быстро — через три месяца. Если бы не забеременела, то я бы себя сгрызла, наверное», — вспоминает Мария Максакова.
Несмотря на отсутствие публичной дискуссии, на российских форумах и в группах в социальных сетях можно найти сотни комментариев женщин, которые пытаются пережить выкидыш и понять, как рассказать об этом родителям, родственникам, друзьям и новым партнерам.
Почему она это чувствует?
«Всем женщинам сложно говорить о выкидышах — это очень личная тема. Они винят в этом в первую очередь себя, не понимая, что причина может крыться, например, в хромосомных нарушениях в самом эмбрионе, что напрямую не зависит от женщины», — рассказала Русской службе Би-би-си врач-гинеколог Елена Гришанова.
По ее словам, женщины в России часто боятся, что мужчины уйдут от них, если узнают, что у них был выкидыш. «Женщины считают это своим дефектом», — говорит Гришанова.
Психологи отмечают, что информационный вакуум влияет не только на самих женщин, но и на их партнеров, которые тоже переживают серьезный стресс, и на общество, которое зачастую не знает, как реагировать, когда женщина все же решается рассказать о своем опыте. Большинство просто не понимают, что говорить женщине в этой ситуации и как ее поддержать.
А что на самом деле?
Беременность и рождение ребенка зачастую окутаны предрассудками и суевериями. Считается, что нельзя, например, фотографировать аппарат УЗИ, многие не рекомендуют стричься во время беременности, высоко поднимать руки (не держаться за поручень в автобусе). И конечно, не принято объявлять о своей беременности на ранних сроках.
Причем последнее — далеко не только российское явление. Газета
Случиться действительно может. В Великобритании это случается с каждой
Врачи отмечают, что реально число может быть выше и включает процент недиагностируемых случаев: не все женщины обращаются к врачу.
Одна из главных причин выкидыша — это генетические нарушения у плода, также существенны и другие факторы: иммунологическая несовместимость пары, стрессы, инфекции и лекарственные препараты.
Врачи призывают женщин не забивать боль внутрь и не замалчивать эту тему, а делиться своим опытом с близкими, и особенно — со своими подрастающими детьми.
В США началась дискуссия о том, как именно учителя должны рассказывать школьникам о выкидышах на уроках сексуального воспитания.
«Тема естественного прерывания беременности должна быть больше интегрирована в наше представление о самом процессе беременности, — пишет
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Книга Мишель Обамы, в которой она призналась, что пережила выкидыш, вызвала на Западе бурную дискуссию о том, почему женщины до сих пор не решаются открыто говорить...
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