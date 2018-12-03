«У меня был выкидыш»: как не бояться рассказывать о пережитом

Книга Мишель Обамы, в которой она призналась, что пережила выкидыш, вызвала на Западе бурную дискуссию о том, почему женщины до сих пор не решаются открыто говорить об этой теме. Выход книги совпал с публичными признаниями российских знаменитостей, которые тоже пережили потерю неродившегося ребенка.

В своей биографической книге «Становление» бывшая первая леди США впервые рассказала, что до рождения дочерей, которые были зачаты с помощью ЭКО, у нее был выкидыш.

«Я чувствовала себя потерянной и одинокой. Мне казалось, что это моя проблема. Тогда я не знала, насколько распространены выкидыши. Мы не говорим об этом в обществе. Мы, женщины, храним эту боль в себе. Мне кажется, это самое страшное, что мы сами делаем с собой — не делимся друг с другом правдой о нашем теле и о том, где бывают сбои», — рассказала экс-первая леди в интервью телекомпании Эй-би-си .

Признание Мишель Обамы неожиданно отозвалось в России. На прошлой неделе актриса Эвелина Бледанс записала в своем инстаграме видеообращение к подписчикам с просьбой не спрашивать ее о беременности, потому что «у нее не получилось иметь девочек» (ранее актриса публично заявила, что беременна двойней).

Спустя несколько дней на телеканале НТВ появилось интервью бывшего депутата Госдумы оперной певицы Марии Максаковой, которая рассказала, как на втором месяце беременности перенесла выкидыш.

В западных медиа идет дискуссия о том, почему сегодня, когда женщины постепенно отвоевывают право голоса во всех сферах жизни, о выкидыше они все еще говорят шепотом, а большинство не говорит совсем.

«В этом есть какая-то ужасная ирония: миллионы женщин во всем мире переживают прерванную беременность, и никто об этом не говорит вслух, — пишет Telegraph — Чувство вины, которое женщина держит в себе, не длится какой-то промежуток времени — оно может преследовать ее всю жизнь. Постепенно она просто учится с этим жить».

Что чувствует женщина?

«Выкидыш — это одинокий, болезненный и разрушающий тебя изнутри — практически на клеточном уровне — опыт», — пишет в книге Мишель Обама.

«Выкидыш — это страх. Моим фанатам, которые ходили на мои концерты, наверное, сложно в это поверить, но во время второй беременности, когда я пела и танцевала на сцене, я постоянно чувствовала внутри этот парализующий страх, который рождается в тебе, когда ты теряешь ребенка. Страх потери еще одного», — вспоминает певица Бейонсе, которая ранее тоже призналась, что пережила выкидыш.

«Выкидыш — это когда ты чувствуешь себя недоженщиной, потому что ты не смогла выносить ребенка. Тебе кажется, что твое собственное тело виновато, оно тебя подвело», — говорит художница Эшли Маклюр.

«Это настоящее горе. По-другому не объяснить. В тот момент главное, о чем я думала, — что у меня не получится родить и в следующий раз. Все-таки и возраст уже. Я смогла это пережить только потому, что забеременела после очень быстро — через три месяца. Если бы не забеременела, то я бы себя сгрызла, наверное», — вспоминает Мария Максакова.

Несмотря на отсутствие публичной дискуссии, на российских форумах и в группах в социальных сетях можно найти сотни комментариев женщин, которые пытаются пережить выкидыш и понять, как рассказать об этом родителям, родственникам, друзьям и новым партнерам.

Почему она это чувствует?

«Всем женщинам сложно говорить о выкидышах — это очень личная тема. Они винят в этом в первую очередь себя, не понимая, что причина может крыться, например, в хромосомных нарушениях в самом эмбрионе, что напрямую не зависит от женщины», — рассказала Русской службе Би-би-си врач-гинеколог Елена Гришанова.

По ее словам, женщины в России часто боятся, что мужчины уйдут от них, если узнают, что у них был выкидыш. «Женщины считают это своим дефектом», — говорит Гришанова.

Психологи отмечают, что информационный вакуум влияет не только на самих женщин, но и на их партнеров, которые тоже переживают серьезный стресс, и на общество, которое зачастую не знает, как реагировать, когда женщина все же решается рассказать о своем опыте. Большинство просто не понимают, что говорить женщине в этой ситуации и как ее поддержать.

А что на самом деле?

Беременность и рождение ребенка зачастую окутаны предрассудками и суевериями. Считается, что нельзя, например, фотографировать аппарат УЗИ, многие не рекомендуют стричься во время беременности, высоко поднимать руки (не держаться за поручень в автобусе). И конечно, не принято объявлять о своей беременности на ранних сроках.

Причем последнее — далеко не только российское явление. Газета Guardian отмечает, что в Англии многие женщины тоже умалчивают о беременности в первые недели и месяцы: на всякий случай, мало ли что может случиться…

Случиться действительно может. В Великобритании это случается с каждой четвертой беременностью. В России сосчитать количество выкидышей непросто — Росстат объединяет в одну строку и естественное прерывание беременности (выкидыши), и искусственное (аборты). В документах Минздрава России говорится, что 10−20% клинически диагностированных беременностей заканчиваются выкидышем.

Врачи отмечают, что реально число может быть выше и включает процент недиагностируемых случаев: не все женщины обращаются к врачу.

Одна из главных причин выкидыша — это генетические нарушения у плода, также существенны и другие факторы: иммунологическая несовместимость пары, стрессы, инфекции и лекарственные препараты.

Британская ассоциация помощи женщинам, пережившим выкидыши, подчеркивает, что важно помнить: вероятность потери ребенка из-за действий — или бездействия — самой женщины крайне мала.

Врачи призывают женщин не забивать боль внутрь и не замалчивать эту тему, а делиться своим опытом с близкими, и особенно — со своими подрастающими детьми.

В США началась дискуссия о том, как именно учителя должны рассказывать школьникам о выкидышах на уроках сексуального воспитания.

«Тема естественного прерывания беременности должна быть больше интегрирована в наше представление о самом процессе беременности, — пишет Washington Post . Тексты в учебниках, сайты по половому воспитанию, пособия по биологии и брошюры о беременности должны предоставлять нам и нашим детям точную информацию. Сегодня схемы развития эмбриона, нарисованные в учебниках, показывают, будто оплодотворенная яйцеклетка всегда становится ребенком. Но мы ведь знаем, что это не так».