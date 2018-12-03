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В Вороновском районе будут судить студента из Нигерии за организацию миграции в ЕС

04.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Вороновском районе будут судить студента из Нигерии за организацию миграции в ЕС

Студент из Нигерии помог двум иностранцам незаконно пересечь границу: за это он предстанет перед судом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.

Обвиняемый учился в одном из гродненских вузов. Согласно материалам дела он содействовал незаконной миграции иностранцев из Беларуси в страны Евросоюза в июле-августе текущего года. Двум своим согражданам он предоставил схему движения через белорусско-литовскую границу, которую выполнил на основе карты из интернета, позже доставил их на такси в район населенного пункта Дотишки Вороновского района, а там показал мигрантам направление движения в сторону Литвы. Нарушителей задержали на территории сопредельного государства.

Рассмотрение уголовного дела начнется 7 декабря в суде Вороновского района.

https://belta.by/

 
 
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Студент из Нигерии помог двум иностранцам незаконно пересечь границу: за это он предстанет перед судом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного...
 
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