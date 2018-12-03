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Мэр поблагодарил ФК «Витебск» за красивый сезон - и пообещал бонусы и футбольный манеж
ФК «Витебск» на минувшем чемпионате страны по футболу в высшей лиге
— Город по праву может гордиться своей командой. Конечно, у болельщиков остался некий осадок: клуб претендовал на медали, но и четвертое место — это серьезное достижение. На встрече перед началом сезона была поставлена цель — занять место не ниже шестого. Вы задачу выполнили, потому получите оговоренные бонусы, — пообещал Виктор Николайкин.
Четвертая строчка в турнирной таблице чемпионата страны вполне может предоставить «Витебску» путевку в Лигу Европы.
— Мы рассчитываем, что четвертьфинальную стадию Кубка Беларуси вы преодолеете, а дальше сможете претендовать на этот трофей, хотя будет непросто, — считает председатель горисполкома. — Важно, что красивой и результативной игрой вам удалось собрать полные трибуны болельщиков.
Мэр пообещал, что «город и впредь будет оказывать поддержку» ФК «Витебск». Кроме того, в 2019 году, по его словам, начнут строить крытый футбольный манеж.
Виктор Николайкин вручил почетные грамоты и благодарности от облисполкома и горисполкома тренерам и игрокам.
Главный тренер команды Сергей Ясинский поблагодарил руководство города за поддержку на протяжении всего сезона.
— Вы — вовремя, а мы — со всей силы! Игроки и тренерский штаб концентрировались только на занятиях и играх, отвлекаться на другие вопросы не приходилось, всегда ощущали вашу помощь. Кстати, за сезон в команде не было ни одного штрафа — все футболисты ответственно подходили к делу. Жаль, если кто-то из ребят покинет команду. Уверен, витебский футбол заявит о себе на белорусской и европейской аренах.
Отметим, что мэр Витебска — сам преданный болельщик ФК «Витебск». Его нередко можно видеть на домашних играх команды на ЦСК.
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Мэр пообещал, что «город и впредь будет оказывать поддержку» ФК «Витебск».
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