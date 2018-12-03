|
Три крупных усадьбы Дедов Морозов будут работать в Могилевской области. Рассказываем, где и как
В Могилевской области в этом году будут работать три крупных усадьбы Деда Мороза: в Могилеве, а также Бобруйском и Круглянском районах.
В Могилеве в этом году впервые за всю историю города
В эти же дни дети смогут позвонить Деду Морозу с площади Звезд, чтобы что-нибудь попросить, задать вопрос или просто поздравить. «Телефонисткой» будет Снегурочка. При этом Дед Мороз будет виден на большом видеоэкране у кинотеатра «Родина».
Усадьба Деда Мороза и Снегурочки в Центре ремесел поселка Глуша Бобруйского района будет работать с 22 декабря до 7 января (кроме 31 декабря и 1 января). Представления будут давать дважды в день: в 11.00 и в 14.00. Сказочные персонажи будут показывать представление у елки, проводить игры и конкурсы для детей на свежем воздухе. Дед Мороз будет принимать гостей в тереме, пить с ними чай. В глушанской «резиденции» также будут работать тематические площадки.
Подворье Деда Мороза будет работать и в туристическом комплексе «Николаевские пруды» в Круглянском районе — с 25 декабря по 5 января,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со сказочными персонажами можно будет выпить чаю, поучаствовать в конкурсах, сделать сувенир.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)