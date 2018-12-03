Три крупных усадьбы Дедов Морозов будут работать в Могилевской области. Рассказываем, где и как

В Могилевской области в этом году будут работать три крупных усадьбы Деда Мороза: в Могилеве, а также Бобруйском и Круглянском районах.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В Могилеве в этом году впервые за всю историю города появится резиденция Деда Мороза — ледяная и временная. Ее установят в парке в Подниколье. «Работать» в резиденции Дед Мороз будет по часу в течение 10 дней — с 22 по 31 декабря с 13.00 до 14.00. Это также и время работы новогодней интерактивной перфоманс-площадки.

В эти же дни дети смогут позвонить Деду Морозу с площади Звезд, чтобы что-нибудь попросить, задать вопрос или просто поздравить. «Телефонисткой» будет Снегурочка. При этом Дед Мороз будет виден на большом видеоэкране у кинотеатра «Родина».

Усадьба Деда Мороза и Снегурочки в Центре ремесел поселка Глуша Бобруйского района будет работать с 22 декабря до 7 января (кроме 31 декабря и 1 января). Представления будут давать дважды в день: в 11.00 и в 14.00. Сказочные персонажи будут показывать представление у елки, проводить игры и конкурсы для детей на свежем воздухе. Дед Мороз будет принимать гостей в тереме, пить с ними чай. В глушанской «резиденции» также будут работать тематические площадки.

Подворье Деда Мороза будет работать и в туристическом комплексе «Николаевские пруды» в Круглянском районе — с 25 декабря по 5 января, сообщает ТРК «Могилев». Программа рассчитана на взрослых и детей. Гости смогут поучаствовать в игре-путешествии со сказочными персонажами, а в одном из домиков разместится мастерская Матушки-Зимы, где можно будет изготовить своими руками новогодний подарок-оберег или авторское украшение на новогоднюю елку. Также в подворье Деда Мороза будут работать фотозоны и игровые зоны, лавки по продаже сувениров и сладостей, гостям предложат горячий чай.