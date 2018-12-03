«Бывший не вернул мне 1400 у.е. долга, из подтверждений - только переписка». Что посоветует адвокат?

Наша читательница попала в сложную ситуацию: бывший муж отказывается возвращать ей существенную часть долга — 1400 у.е. Кроме того, он планирует подавать заявление в суд на оспаривание отцовства, чтобы не платить алименты. Женщина волнуется, что связи экс-супруга помогут ему хорошо подготовиться и остаться в выигрыше. Что же ей посоветует адвокат?

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на alesia. pesenko@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.



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— Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в непростой для меня ситуации. У меня есть ребенок. Когда я регистрировала его в загсе после рождения, в браке я не состояла, и отец в свидетельство о рождении был вписан с моих слов. На алименты я не подавала, с генетическим отцом ребенка отношений не поддерживаю и в свидетельство о рождении он не был вписан, фактически там вписан несуществующий человек.

Когда моей дочери был 1 год и 7 месяцев, я вышла замуж. До брака мой будущий супруг записал ее на себя, нам выдали новое свидетельство о рождении, в котором в графе "отец" вписан он. До брака он знал, что не является генетическим отцом девочки, и добровольно переписал ее на себя. Также до брака он одолжил у меня сумму денег в размере 3000 у.е. Деньги я отдавала без расписки, потому что была уверена в порядочности будущего супруга. У нас с ним была устная договоренность, что деньги он вернет до брака. Однако этого не произошло. Как только с моей стороны заходила речь о возврате долга, супруг всегда отмалчивался и уходил от ответа.

На данный момент наш брак расторгнут. Однако бывший супруг остается мне должен 1400 у.е. Отдавать эти деньги он не планирует. Из доказательств о долге у меня есть только переписка в Viber. В которой видно, что, будучи в браке, он говорит неоднократно, что вернет деньги, но после расторжения брака пишет, что отдавать ничего не будет.

Помимо этого, он подал заявление в суд на оспаривание отцовства и исключение записи об отце. Это сделано, чтобы исключить любую возможность с моей стороны взыскать с него долг, в том числе через алименты.



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Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации? Чего ждать от суда и на что по закону я имею право? Получится ли у него оспорить отцовство и исключить запись об отце?

Чувствую себя беспомощной, потому что не могу вернуть свои честно заработанные деньги. И очень хочу знать свои права и обязанности по закону. У меня есть опасения в справедливости суда, так как мой бывший свекор является государственным чиновником. Заранее благодарю.

Комментарий адвоката:

— Из письма ясно: на сегодня для вас не разрешены две проблемные ситуации — невозврат долга бывшим супругом и оспаривание им отцовства в отношении несовершеннолетнего ребенка.

При этом в обращении вы указываете: «Он подал заявление в суд на оспаривание отцовства и исключение записи об отце. Это сделано, чтобы исключить любую возможность с моей стороны взыскать с него долг, в том числе через алименты».

Следует знать: вопреки распространенному заблуждению, алиментные правоотношения не допускают взаимозачетов с иными имущественными отношениями между супругами (бывшими супругами), включая долговые.

Что это значит: при любом исходе дела взыскание долга через алименты невозможно (речь идет об официальном порядке; безусловно, на обывательском уровне ваш бывший супруг субъективно может считать, что, уплачивая алименты на ребенка, он тем самым возвращает вам свой долг).

С учетом этого факта каждую спорную ситуацию стоит рассматривать отдельно.

Спорная ситуация № 1: взыскание долга

В обращении вы указываете, что до заключения брака между вами и на тот момент вашим будущим супругом был заключен договор займа на сумму 3000 у.е.

Справочно: в соответствии с п. 1 ст.760 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь), по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Следует знать: если сумма договора займа между физическими лицами превышает не менее чем в десять раз установленный законодательством размер базовой величины, то такой договор должен быть заключен в письменной форме (п. 1 ст.761 ГК Республики Беларусь).

Необходимо учитывать: ваше обращение не содержит информации, необходимой для определения точного количества базовых величин, которым была эквивалентна сумма займа. Однако, учитывая размер данной суммы — 3000 у.е., сомнений в том, что она превышала более чем в десять раз размер базовой величины, фактически не остается. Следовательно, договор займа с бывшим супругом вам следовало заключать в письменной форме.

Также в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (п. 2 ст.761 ГК Республики Беларусь).

Однако вы не только не заключили договор займа в простой письменной форме, но и не составили расписку или иной документ, подтверждающий факт заключения данного договора.

Какие последствия: по общему правилу, несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания. В то же время стороны вправе приводить письменные и другие доказательства, не являющиеся свидетельскими показаниями (п. 1 ст.163 ГК Республики Беларусь).

Как указано в обращении, из доказательств, подтверждающих факт заключения договора займа, у вас имеется только переписка в приложении Viber. Переписка переписке рознь, и для оценки перспективы вашего обращения в суд с иском о взыскании долга требуется детально изучить содержание общения, которое происходило между вами и бывшим супругом в указанном приложении.

Однако исходя из своей практики отмечу, что крайне редко переписка содержит все детали и факты, позволяющие утверждать, что между сторонами действительно был заключен конкретный договор займа. При отсутствии иных доказательств построить позицию по делу на одной только переписке будет сложно. Поэтому из той информации, которую вы приводите в обращении, шансы на удовлетворение вашего иска о взыскании остатка долга с бывшего супруга невысоки.

Спорная ситуация № 2: оспаривание отцовства

Обратите внимание: по общему правилу, установленному ч.1 ст. 58 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь), лицо, указанное в записи акта о рождении в качестве отца или матери ребенка, вправе оспорить в судебном порядке запись о родителях.

Вместе с тем из обращения усматривается, что бывший супруг был записан отцом вашего ребенка на основании ч.2 ст. 54 КоБС Республики Беларусь.

Справочно: если родители ребенка не состоят в браке между собой, запись об отце ребенка производится по совместному заявлению отца и матери ребенка о регистрации установления отцовства (ч.2 ст. 54 КоБС Республики Беларусь).

Следует знать: если в момент записи отцом ребенка на основании ч.2 ст. 54 КоБС Республики Беларусь лицу было известно, что оно фактически не является отцом ребенка, то его требование об оспаривании отцовства не может быть удовлетворено.

Ваша задача — представить доказательства, подтверждающие, что на момент регистрации отцом ребенка вашего бывшего супруга, ему было известно о том, что он не является биологическим отцом вашей дочери. Чтобы рекомендовать вам возможные доказательства в данной части, необходимо владеть деталями ситуации.

Так, например, если вы познакомились с будущим (на тот момент) супругом после рождения дочери, необходимо предоставить доказательства этого. К примеру: показания свидетелей; СМС-сообщения или переписку в различных программах и приложениях и т.д.

Возможно, у вас есть и более сильные доказательства — например, сообщения от бывшего супруга, в которых он еще до момента записи в качестве отца ребенка пишет вам о том, что будет любить вашу дочь как родную; сделает все, чтобы быть для нее отцом, лучшим, чем ее настоящий отец, и т.д.; показания свидетелей, которым он заявлял о том же, и проч.

Мой личный совет: ответ на поставленный вами вопрос: «Получится ли у него оспорить отцовство и исключить запись об отце?» — да, теоретически у вашего бывшего супруга есть такая возможность. В рассматриваемой ситуации главное условие для этого — предоставление истцом доказательств того, что на момент установления отцовства ему не было известно о том, что он не является биологическим отцом ребенка. А значит, ваша задача — доказать обратное. Иногда на практике, оспаривая отцовство в подобных ситуациях, истцы ссылаются также на то, что заявление об установлении отцовства подано ими под влиянием угроз, насилия либо в состоянии, когда они не были способны понимать значение своих действий или руководить ими. В этой связи рекомендую запастись доказательствами, свидетельствующими об обратном.

Помните: каждая сторона доказывает факты, на которые ссылается в обоснование своих требований или возражений (ч.1 ст. 179 ГПК Республики Беларусь). Предоставив суду исчерпывающие доказательства, вы вправе рассчитывать на законное, обоснованное и справедливое решение, основанное на всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств.

Что касается вопроса возврата вами денег от бывшего супруга, то рекомендую учесть, что сообщения в приложении Viber могут быть безвозвратно удалены одним из участников переписки у остальных ее участников. Позаботьтесь о том, чтобы эта переписка была зафиксирована, по крайней мере посредством скриншотов. В остальном же ситуация требует более детального изучения для однозначного ответа о перспективах вашего обращения в суд.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. Кроме того, в случае необходимости подготовит письменные документы: возражения против иска, юридическое обоснование вашей позиции и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко адвокат Минской областной коллегии адвокатов управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»