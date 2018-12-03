С 3 по 14 декабря 2018 года Госавтоинспекция проводит акцию «Безопасная дорога в школу»



Под таким девизом с 3 по 14 декабря 2018 года проводится профилактическая акция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, повышения ответственности родителей за безопасность детей при их перевозке в транспортных средствах, а также популяризации световозвращающих элементов.

Чаще всего в аварии попадают дети-пешеходы – и нередко по своей вине. Дети активны и непоседливы – они могут не заметить автомобиль или растеряться в экстремальной ситуации. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции, учителя и представители общественных организаций посещают детские сады и школы, объясняя ребятам, как правильно вести себя на дороге.

Нередко случаются наезды на детей и по вине водителей – часто на пешеходных переходах.

Увидев ребенка, приближающегося к переходу, водители должны плавно снизить скорость и быть готовыми в любой момент затормозить. Нельзя «подгонять» детей сигналами или морганием фар – ребенок может растеряться.

Но самое главное – будьте хорошим примером для своих детей. Переходя дорогу, объясняйте ребенку, как это нужно делать правильно, почему опасно выбегать на проезжую часть. Увидев, что кто-то нарушает Правила дорожного движения, объясните, что так поступать плохо.

Напоминаем, что перевозить детей также нужно правильно: до 5 лет – в детском удерживающем устройстве, старших – на бустерах и других средствах, позволяющих пристегнуть ребенка ремнем безопасности. Можно перевозить детей без удерживающих устройств, если ребенку исполнилось 12 лет или его рост выше 150 см, а также в такси. За нарушение правил перевозки детей, согласно ст. 18.14 ч. 5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, предусмотрен штраф в размере до 4 базовых величин, а совершение такого правонарушения повторно в течение года – до 8 базовых величин.

Е.Ковнурка, начальник ОГАИ Ушачского РОВД.