ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медики назвали продукты, ускоряющие старение

04.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
Медики назвали продукты, ускоряющие старение

По словам экспертов, привычная еда не только приближают старость, но и сказываются на внешности.
В первую очередь специалисты посоветовали отказаться от кофе. По их мнению, этот напиток лишь создает иллюзию бодрости, на самом деле совершенно не придавая сил. А вот работу нервной системы кофе угнетает.

Стоит также свести на нет употребление маргарина. Этот продукт состоит из транс-жиров, которые не только ускоряют процессы старения, но и могут спровоцировать возникновение раковых клеток в организме.

Любителям копченостей (сыров, мяса, рыбы) также стоит пересмотреть свой рацион. Дым, в котором коптят эти продукты, содержит много канцерогенов. А отказ от привычного способа копчения, который использует большинство производителей, делает пищу еще более опасной.

При такой обработке используют различные химические вещества, чтобы придать продуктам копченый вкус. Полезного в этом, как вы понимаете, мало.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам экспертов, привычная еда не только приближают старость, но и сказываются на внешности. В первую очередь специалисты...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 3 по 14 декабря 2018 года Госавтоинспекция проводит акцию «Безопасная дорога в школу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика