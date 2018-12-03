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Медики назвали продукты, ускоряющие старение
04.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
По словам экспертов, привычная еда не только приближают старость, но и сказываются на внешности.
Стоит также свести на нет употребление маргарина. Этот продукт состоит из транс-жиров, которые не только ускоряют процессы старения, но и могут спровоцировать возникновение раковых клеток в организме.
Любителям копченостей (сыров, мяса, рыбы) также стоит пересмотреть свой рацион. Дым, в котором коптят эти продукты, содержит много канцерогенов. А отказ от привычного способа копчения, который использует большинство производителей, делает пищу еще более опасной.
При такой обработке используют различные химические вещества, чтобы придать продуктам копченый вкус. Полезного в этом, как вы понимаете, мало.
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По словам экспертов, привычная еда не только приближают старость, но и сказываются на внешности. В первую очередь специалисты...
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