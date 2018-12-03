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Новые условия оплаты труда бюджетников заработают с 2020 года

04.12.2018 09:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Новые условия оплаты труда бюджетников заработают с 2020 года
Фото из открытых источников


Проект указа об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы был представлен Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин по итогам совещания у главы государства, передает БЕЛТА.

"Никаких чрезвычайных вещей в этом плане нет, это нормальное эволюционное движение к совершенствованию оплаты труда работников бюджетной сферы, - отметил Александр Турчин. - Мы предполагаем, что указ вступит в действие с 1 января 2020 года, 2019 год - это подготовительный период".

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По словам первого вице-премьера, в Беларуси за прошедшие годы сформировалась достаточно архаичная система оплаты труда бюджетников. Их зарплата состоит не только из оклада, но и большого числа различных доплат и поощрений, количество которых порой превышает два десятка. "Иногда даже не столько самому работнику, сколько бухгалтеру, профессионалу в этом деле, очень сложно понять всю систему формирования заработной платы. Этот нормативно-правовой акт направлен на нормальную, понятную систему оплаты труда, чтобы стабильная часть оклада была на уровне 50-60%, остальное - стимулирующие надбавки", - пояснил Александр Турчин.

Кроме того, планируется изменить единую тарифную сетку, состоящую сейчас из 27 тарифных разрядов. Их число сократится до 18. "И между разрядами будет дифференциация около 6%. Сегодня за счет того, что мы поднимали зарплату различным категориям работников, уровень дифференциации между разрядами составляет менее 1%, то есть стимула двигаться вверх по тарифной сетке никакого нет", - добавил первый вице-премьер.

Президент одобрил проект указа, однако поручил еще раз внимательно выверить документ, чтобы потом в нем не оказалось технических ошибок или неточностей. Он подчеркнул, что принятие новых норм ни в коем случае не должно отрицательным образом сказаться на зарплатах бюджетников. "Любые изменения, которые принесут пользу, всегда будут поддержаны. Но надо помнить, что таких (работников бюджетной сферы. - Прим. БЕЛТА) у нас 850 тыс. белорусских граждан. И никто, кроме государства, о них не позаботится и не защитит", - заявил на совещании Александр Лукашенко.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Нормативно-правовой акт направлен на нормальную, понятную систему оплаты труда, чтобы стабильная часть оклада была на уровне 50-60%, остальное - стимулирующие...
 
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