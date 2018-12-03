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Каждый четвертый подъезд в Минске жильцы отремонтировали самостоятельно
3436 подъездов жилых домов было отремонтировано в Минске в январе-ноябре этого года, сообщил генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук, которого
В том числе 858 подъездов обновили сами жители.
Общая стоимость ремонта мест общего пользования составила почти Br5,4 млн.
К концу года в столице планируется завершить ремонт 3577 подъездов.
Планы по ремонту подъездов составляются по результатам осеннего осмотра жилфонда столицы, работы выполняются за счет средств жильцов.
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3436 подъездов жилых домов было отремонтировано в Минске в январе-ноябре этого года, сообщил генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий...
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