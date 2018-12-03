Цифровые технологии в школе снижают успеваемость - ученые

Психологи из университета Хельсинки изучили влияние использования планшетов и ноутбуков на уроках в финских школах на успеваемость учеников и пришли к выводу, что в целом она снизилась. Исследование было инициировано из-за того, что результаты финских школьников в международном тесте PISA на естественные науки, математику, чтение и понимание текста год от года становились все хуже.

Эксперты выяснили, что в классах, в которых в учебном процессе использовались гаджеты, успеваемость снижалась. По мнению специалистов, происходит это потому, что дети отвлекаются на устройства, им сложнее сосредоточиться на учебе.

Более того, психологи поставили под сомнение эффективность максимально интерактивного подхода к образованию, который применяется в школах Финляндии. Ученики не воспринимают пассивно информацию от учителя, а самостоятельно ищут ответы на вопросы в составе исследовательских групп. Считалось, что такой подход позволяет раскрыться в учебе всем детям, прививает им интерес к учебе и делает этот процесс интересным и увлекательным. Однако эксперты пришли к обратному выводу: этот метод хорош только для одаренных учеников. Остальные, кто в той или иной степени тяжело усваивает учебный материал, окончательно теряют мотивацию к учебе.