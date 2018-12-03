Фары почти половины новых автомобилей недостаточно освещают дорогу

Претензий по работе автомобильной светотехники у экспертов Страхового института дорожной безопасности США IIHS не возникло только к протестированным 32 автомобилям из 165. Еще 58 получили оценку "хорошо". При этом, подчеркнули специалисты, Чуть более половины моделей модели 2018 модели IIHS доступны с фарами, которые выполняют адекватную работу по освещению дороги в ночное время и ограничивают блики для встречных водителей, но большинство фары с хорошим рейтингом являются факультативными или связаны с функциями, которые могут повысить стоимость транспортное средство

Наивысшие оценки получила оптика Genesis G90 и Lexus NX. "Хорошей" также назвали опциональные фары Chevrolet Volt, Genesis G80, Mercedes-Benz E-Class и Toyota Camry. Рейтинг Poor получили Honda HR-V, Toyota C-HR и Infiniti QX60.

Тесты IIHS проводятся в темное время суток. С помощью специальных сенсоров для каждого типа оптики измеряется количество света на прямых и в четырех типах поворотов (правый и левый виражи, плавный и резкий повороты). Оценки «хорошо» или «приемлемо» в этих тестах позволяют получить высшую награду Top Safety Pick +, выставляемую IIHS машинам, показавшим лучшие результаты в краш-тестах.