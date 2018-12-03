В Минске заготовили более полумиллиона сладких подарков к новогодним праздникам

К Новому году в Минске заготовили более 500 тысяч сладких подарков, столько же, сколько в предыдущем году, сообшается на сайте Мингорисполкома.

"Всем объектам розничной торговли к 1 декабря мы ставили задачу подготовиться к торжеству: украсить магазины и представить покупателям праздничный новогодний ассортимент. Так, например, созданы запасы шампанского и кондитерских изделий", - рассказал начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Улезло.

Во всех универмагах столицы уже работают специализированные секции, созданы отделы, предоставлены дополнительные места для реализации искусственных елей, украшений и прочей праздничной атрибутики. Искусственные ели предлагают по ценам от Br4 до 562. Карнавальные костюмы для детей стоят от Br11 до 89.