Госавтоинспекция рассказала, как водителям и пешеходам обезопасить себя в гололед

На первые дни зимы синоптики прогнозируют мокрый снег, туман и гололед. Видимость на дорогах будет снижена до 500 метров. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными.

Одним из наиболее опасных дорожных условий является гололед. Автомобиль, попадая на обледенелое дорожное покрытие, практически всегда теряет управление из-за недостаточного сцепления. Особо опасен период при выпадении осадков виде снега и дождя. При таких погодных условиях несомненными плюсами будут:

хорошая зимняя резина;

антиблокировочная система тормозов ABS;

небольшая скорость движения;

правильный выбор дистанции до впереди идущей машины;

полный привод.

В условиях гололеда необходимо трогаться плавно, без рывков, при этом не желательно выключать сцепление, при необходимости – переходить на низшие передачи. Категорически запрещается резко нажимать на педаль акселератора. Это же касается и переключения передач. Любые рывки и резкие движения практически гарантированно приводят к срыву ведущих колес и заносу автомобиля. С механической коробкой, переключение передач должно быть максимально быстрым, с идеально подобранными оборотами двигателя. Наиболее опасное для движения время суток – утро и вечер.

Неуправляемый занос на скользкой дороге и на большой скорости часто заканчивается аварией с серьезными последствиями. Поэтому лучше занос предотвратить, чем уповать на то, что получится вырулить с помощью приемов контраварийного вождения (эффективны только в том случае, если отработаны в течение нескольких часов на площадке). Теоретические знания о том, куда повернуть колеса и как манипулировать с педалями газа и тормоза не помогают — в опасной ситуации решение нужно принять за долю секунды. В связи с этим, приводим несколько практических советов.

На переднеприводном авто при входе в поворот снижайте скорость (снимая ногу с педали газа и включая пониженную передачу), а при выходе из него — немного добавляйте. На заднем приводе в случае начала заноса, достаточно просто сбросить газ и вывернуть колеса в сторону поворота.

Входя в поворот на скорости выше 40 км в час, ни в коем случае не нажимайте на педаль тормоза — произойдет занос.

Если контроль над переднеприводным авто уже потерян, поможет кратковременный сброс газа, после чего нужно газануть и крутнуть рулем в сторону, противоположную заносу, и газануть.

Пешеходам необходимо обращать внимание на состояние дороги, любые резкие движения могут привести к падению и как следствие к тяжелым травмам. Прежде чем пересекать дорогу по пешеходному переходу необходимо убедиться в том, что все автомобили остановились и пропускают вас. Ни в коем случае нельзя перебегать проезжую часть. Крайне опасно в условиях гололеда бежать за общественным транспортом, это может привести к падению на проезжую часть, по которой двигаются транспортные средства. В темное время суток обозначайте себя световозвращающими элементами.

По информации ОАиП ГАИ ГУВД Мингорисполкома