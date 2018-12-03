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В Шарковщинском районе Opel врезался во встречную фуру: водитель легковушки погиб
Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Шарковщинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 3 декабря, около 17.40. По информации инспекторов, 41-летний водитель Opel Astra двигался по трассе Р3 и на 160-м километре дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с фурой Mercedes.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.
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Авария произошла 3 декабря, около 17.40, на трассе Р3.
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