В Шарковщинском районе Opel врезался во встречную фуру: водитель легковушки погиб

Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Шарковщинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ Витебска

Авария произошла 3 декабря, около 17.40. По информации инспекторов, 41-летний водитель Opel Astra двигался по трассе Р3 и на 160-м километре дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с фурой Mercedes.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.