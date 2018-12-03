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Фотофакт. В Лиде, несмотря на выпавший снег, все равно продолжают закатывать асфальт
В первые дни зимы в Лиде установилась морозная погода, выпал снег. В понедельник температура воздуха держалась в районе нулевой отметки, поэтому снежный покров постепенно начал таять, превращаясь в болото.
Однако, несмотря на погодные условия, дорожные службы Лиды продолжили закатывать асфальт. Именно такую картину на улице Пригородной (микрорайон Индустриальный) зафиксировали пользователи социальных сетей.
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В первые дни зимы в Лиде установилась морозная погода, выпал снег. В понедельник температура воздуха держалась в районе нулевой отметки, поэтому снежный покров...
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