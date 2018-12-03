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Фотофакт. В Лиде, несмотря на выпавший снег, все равно продолжают закатывать асфальт

04.12.2018 — Разное | Lida.Info  
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Фотофакт. В Лиде, несмотря на выпавший снег, все равно продолжают закатывать асфальт

В первые дни зимы в Лиде установилась морозная погода, выпал снег. В понедельник температура воздуха держалась в районе нулевой отметки, поэтому снежный покров постепенно начал таять, превращаясь в болото. 

Однако, несмотря на погодные условия, дорожные службы Лиды продолжили закатывать асфальт. Именно такую картину на улице Пригородной (микрорайон Индустриальный) зафиксировали пользователи социальных сетей.

 
 
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В первые дни зимы в Лиде установилась морозная погода, выпал снег. В понедельник температура воздуха держалась в районе нулевой отметки, поэтому снежный покров...
 
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