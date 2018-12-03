Аппарат NASA достиг астероида Бенну

В 20.08 по минскому времени OSIRIS-REx успешно вышел на орбиту астероида и теперь продолжает двигаться вместе с ним по орбите вокруг Солнца, держась на высоте около 20 км над поверхностью Бенну. Об этом пишет « Чердак ».



Изображение: NASA / Goddard / University of Arizona

На новом этапе команда «Осириса» перейдет от навигации по звездам к ориентированию по поверхности астероида. Аппарат займется облетом Бенну, съемкой его полюсов и экватора и спектральным анализом поверхности. Как сообщила в ходе прямой трансляции из Центра управления полетом аппарата Корэли Эдам (Coralie Adam), летный навигатор «Осириса», через сутки команда направит аппарат к северному полюсу астероида — тот пролетит над ним трижды на высоте около 8 километров, а потом отправится изучать экватор и южный полюс Бенну. Первые данные, полученные в ходе этих маневров, позволят уточнить массу астероида и оценить его гравитацию. Впоследствии по таким данным будет выбрано место для сближения и сбора грунта.

Аппарат, название которого совпадает с именем египетского бога, оснащен манипулятором под названием TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism), который похож на прыгалку-кузнечик или на шланг пылесоса. «Осирис» не будет буквально садиться на астероид, вместо этого он подойдет на несколько метров, выпустит свою «руку» и соберет пыль с поверхности астероида — с помощью струй азота выбьет пыль, которая попадет в раструб манипулятора.

Аппарат OSIRIS-REx отправили к Бенну 8 сентября 2016 года. На борту космической станции, кроме необходимой для полета начинки, находится аппаратура для изучения астероида — вышеназванный манипулятор и контейнер, в который планируется собрать по меньшей мере 60 граммов, а по максимуму — 2 килограмма реголита. В 2021 году «Осирис» отправится к Земле, чтобы доставить образцы грунта.

Астероид, несмотря на то что носит имя сияющего мифического феникса Бенну, принадлежит к классу B и имеет довольно тусклую поверхность. Бенну был выбран как цель полета из-за близости к Земле — теоретически он может столкнуться с нашей планетой в XXII веке, поэтому его исследование может иметь важное значение, если мы хотим этой встречи избежать. Другая причина выбора Бенну — его состав. На поверхности астероида могут быть органические соединения, изучение которых может помочь с ответом на вопрос о происхождении жизни на Земле. Другая цель миссии — разведка полезных ископаемых, которые можно будет добывать в будущем, когда их добыча и доставка на Землю станут рентабельными.