Гамма двигателей Volkswagen Caddy для рынка ТС пополнится новыми бензиновыми турбомоторами

В российском офисе Volkswagen сообщили о том, что начат выпуск фургонов и пассажирских версий Caddy с бензиновыми двигателями стандарта Евро-6 для поставок на рынок ТС.





Ряд доступных силовых агрегатов Caddy пополнится двигателях TSI серии EA288, среди которых моторы объемом 1 л (102 лошадиные силы), 1,2 л (84 силы) и 1,4 л (125 «лошадок»). Все они будут сопрягаться с 5- или 6-ступенчатой «механикой», а для 1,4-литровой версии предусмотрен также опциональный 7-ступенчатый «робот» DSG. Все Caddy с новыми бензиновыми моторами получат также так называемый пакет повышения эффективности BlueMotion, включающий автоматику Стоп/Старт и систему рекуперации энергии торможения. Также обещаны аэродинамические доработки и шины с пониженным сопротивлением качению.





Прием заказов на Caddy с двигателями TSI начнется уже в декабре, но в России, например, первые машины появятся не раньше февраля следующего года. В Беларуси Caddy в настоящее время доступен с 1,6-литровым атмосферным мотором MPI (110 сил) и 140-сильным дизелем 2.0 TDI, цены начинаются от 48 814 рублей.