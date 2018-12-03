На Городокщине ведут учет отслуживших

Мобилизационная группа военного комиссариата Городокского района заняла первое место среди аналогичных отделов (групп) военкоматов Витебской области по итогам 2017/2018 учебного года. Ее возглавляет заместитель военного комиссара майор Александр Ляховский, в составе также — ведущие специалисты Дарья Воробьёва и Татьяна Ситникова, инспектор по учету и бронированию Екатерина Козлова (на снимке).





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