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На Городокщине ведут учет отслуживших
04.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Мобилизационная группа военного комиссариата Городокского района заняла первое место среди аналогичных отделов (групп) военкоматов Витебской области по итогам 2017/2018 учебного года. Ее возглавляет заместитель военного комиссара майор Александр Ляховский, в составе также — ведущие специалисты Дарья Воробьёва и Татьяна Ситникова, инспектор по учету и бронированию Екатерина Козлова (на снимке).
Подробнее читайте в №93 от 04.12.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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Мобилизационная группа военного комиссариата Городокского района заняла первое место среди аналогичных отделов (групп) военкоматов Витебской области по...
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