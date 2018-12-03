В Париже прошла церемония вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды — "Золотого мяча"
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football, сообщает ТАСС.
В сезоне-2017/18 Модрич в составе мадридского "Реала" стал победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира 2018 года в составе сборной Хорватии он дошел до финала и был признан лучшим игроком турнира.
Роналду в прошедшем сезоне стал в составе "Реала" победителем Лиги чемпионов и дошел вместе со сборной Португалии до 1/8 финала чемпионата мира, забив на турнире четыре мяча в четырех играх. Гризманн во второй раз занял третье место в борьбе за "Золотой мяч" (в первый раз - в 2016 году). Он в составе сборной Франции стал чемпионом мира, забив четыре мяча в семи играх.
"Золотой мяч" является ежегодной наградой. Приз был учрежден главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано, он вручается с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналистов. Сначала лауреатами становились футболисты из европейских клубов, с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, выступающим в Европе, с 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок.
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