В больнице умер водитель BMW, влетевшей под фуру в «Брузгах» на белорусско-польской границе

Врачам не удалось спасти водителя BMW, который поздно вечером 2 декабря около пункта пропуска «Брузги» врезался в стоящую фуру. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Напомним, 29-летний водитель BMW ехал в направлении границы и при опережении грузовика врезался в фуру DAF , которая стояла в левой полосе.

По словам водителя большегруза, он ехал в Польшу за товаром. После одной из остановок мужчина не смог завести автомобиль.





В результате ДТП водитель легковушки получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где вечером 3 декабря умер.