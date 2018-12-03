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В больнице умер водитель BMW, влетевшей под фуру в «Брузгах» на белорусско-польской границе
Врачам не удалось спасти водителя BMW, который поздно вечером 2 декабря около пункта пропуска «Брузги» врезался в стоящую фуру. Об этом
Напомним, 29-летний водитель BMW ехал в направлении границы и при опережении грузовика
По словам водителя большегруза, он ехал в Польшу за товаром. После одной из остановок мужчина не смог завести автомобиль.
В результате ДТП водитель легковушки получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где вечером 3 декабря умер.
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Напомним, авария произошла поздно вечером 2 декабря.
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