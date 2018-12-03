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Новая Audi A3: без «трехдверки» в гамме, но больше вариаций с электродвигателем
В поле зрения шпионов-фотографов попал хэтчбек Audi A3 четвертого поколения. Семейство A3 новой генерации, сообщает европейская профильная пресса, лишится трехдверной версии, при этом в гамме возрастет число модификаций с электродвигателем.
В линейке A3 следующего поколения останется пятидверный хэтчбек, седан и кабриолет, а на смену нынешней «трехдверке», как ожидается, придет купеобразный лифтбек с заниженной линией крыши. Новое поколение A3 будет базироваться на модернизированном варианте платформы MQB, которая ляжет и в основу восьмого поколения Volkswagen Golf — как и компактная модель Audi, его премьерный показ также состоится в следующем году.
Новый A3 станет чуть крупнее предшественника, получит увеличенную колесную базу, а внешность будет перекликаться
Также в гамме нового A3 ожидаются полноценный гибрид с возможностью подзарядки от бытовой розетки и, само собой, «заряженные» версии S3 и RS3, двигатели которых будут развивать около 330 и 410 лошадиных сил соответственно.
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В поле зрения шпионов-фотографов попал хэтчбек Audi A3 четвертого поколения. Семейство A4 новой генерации лишится трехдверной версии, при этом в гамме возрастет число...
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