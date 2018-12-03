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Новая Audi A3: без «трехдверки» в гамме, но больше вариаций с электродвигателем

04.12.2018 09:17 — Разное | Tut.by  
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В поле зрения шпионов-фотографов попал хэтчбек Audi A3 четвертого поколения. Семейство A3 новой генерации, сообщает европейская профильная пресса, лишится трехдверной версии, при этом в гамме возрастет число модификаций с электродвигателем.


В линейке A3 следующего поколения останется пятидверный хэтчбек, седан и кабриолет, а на смену нынешней «трехдверке», как ожидается, придет купеобразный лифтбек с заниженной линией крыши. Новое поколение A3 будет базироваться на модернизированном варианте платформы MQB, которая ляжет и в основу восьмого поколения Volkswagen Golf — как и компактная модель Audi, его премьерный показ также состоится в следующем году.


Новый A3 станет чуть крупнее предшественника, получит увеличенную колесную базу, а внешность будет перекликаться с младшим A1, недавно сменившим поколения. Как и в случае с другими новыми моделями Volkswagen, немцы намерены активно продвигать по всему модельному ряду технологию «умеренных гибридов» (MHEV) для улучшения топливной экономичности и снижения токсичности выхлопа — и новый A3 в этом плане не станет исключением. Как и на новом поколении A6, система MHEV предусматривает установку стартер-генератора с ременным приводом, ассистирующий ДВС на разгоне и пополняющий энергию при торможении. В случае с бензиновыми двигателями, которых у новой A3 будет большинство, будет задействована 48-вольтовая бортовая система (у дизелей — 12-вольтовая) с относительно небольшой тяговой батареей.


Также в гамме нового A3 ожидаются полноценный гибрид с возможностью подзарядки от бытовой розетки и, само собой, «заряженные» версии S3 и RS3, двигатели которых будут развивать около 330 и 410 лошадиных сил соответственно.

 
 
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В поле зрения шпионов-фотографов попал хэтчбек Audi A3 четвертого поколения. Семейство A4 новой генерации лишится трехдверной версии, при этом в гамме возрастет число...
 
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