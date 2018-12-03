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В Гомеле за 147 рублей продают кинотеатр площадью три тысячи «квадратов»

04.12.2018 09:27 — Разное | KYKY  
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Гомельский облисполком уже в девятый раз выставляет на продажу кинотеатр «Юбилейный». Только если в прошлые разы за него требовали несколько сотен тысяч долларов − здание на три тысячи квадратных метров, как-никак, − то сейчас просят всего лишь 147 рублей.

Земельный участок площадью 0,6 гектар, на котором стоит двухэтажное здание бывшего кинотеатра, отдадут покупателю в аренду на 38 лет без проведения аукциона и платы за право заключения договора аренды. Также облисполком продаёт ещё 15 объектов, из них 14 − за базовую величину. Многие из них имеют довольно большую площадь − за четыре базовые величины предлагается купить одноэтажное здание на 468 квадратных метров. А за всего 24,5 рубля каждый выставлены на торги четыре объекта в Солтановском сельсовете − площадью 1556 квадратных метров, 121 «квадрат», 251 и 120,5 квадратных метров. В общем, предложение выгодное, если найти применение.

Однако есть и требования для покупателей − жалко за 147 рублей отдавать такое большое здание и позволить новому владельцу делать всё что угодно. Покупатель должен будет три года заниматься предпринимательской деятельностью, используя купленное со зданием оборудование, а начать работы не позже чем через год после подписания договора купли-продажи. Можно будет в течение года снести ненужные объекты. Если же покупатель захочет снести кинотеатр и построить что-то новое, нужно это сделать за три года, а потом как минимум ещё три года использовать новый объект для предпринимательской деятельности. Также вводится запрет на отчуждение, залог купленного объекта, пока покупатель не выполнит условия договора.

Торги пройдут на электронной площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 28 декабря.

 
 
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Гомельский облисполком уже в девятый раз выставляет на продажу кинотеатр «Юбилейный». Только если в прошлые разы за него требовали несколько сотен тысяч долларов...
 
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