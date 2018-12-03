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«Петербургский театральный сезон» пройдет в Минске с 14 по 18 декабря

04.12.2018 09:29 — Разное | Аргументы и факты  
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«Петербургский театральный сезон» пройдет в Минске с 14 по 18 декабря
АиФ

Фестиваль существует с 2007 года для выполнения множества кросс-культурных задач. Его цели связаны с развитием отношений между Санкт-Петербургом и другими мировыми театральными центрами, обменом идеями, созданием масштабных культурных событий. Ранее фестивальные спектакли прошли с успехом в таких городах как Берлин, Дрезден, Марсель, Белград, Тель-Авив, Хайфа, Тбилиси, Афины.

«Петербургский театральный сезон» пройдет в Минске с 14 по 18 декабря Балет по мотивам «Ромео и Джульетты» покажут в Минске 12 февраля

В 2018 году для жителей столицы Беларуси организаторы фестиваля составили особенно насыщенную программу, состоящую из разноплановых спектаклей.

ПРОГРАММА

  • 14 декабря, 19.00

Санкт-Петербургский театр «Русская антреприза» им. А. Миронова

«МАДАМ БОВАРИ»

Сценическая фантазия по мотивам романа Г. Флобера в двух действиях


«Петербургский театральный сезон» пройдет в Минске с 14 по 18 декабря
Фото: АиФ

 

Текст романа Гюстава Флобера – последовательный, логичный, густой. Все связи в нем прописаны в мельчайших подробностях, одно событие переходит в другое и не оставляет вопросов. Спектакль Андрия Жолдака построен радикально иначе. Для режиссера главным материалом становятся ассоциации, возникающие по поводу Эммы Бовари и ее поступков. Андрия Жолдака интересует Бовари XIX столетия и то, какой она может быть в настоящем, поэтому главную героиню у него исполняют две актрисы. Благодаря искусному театральному монтажу им удается иногда пересекаться в пространстве и времени, передавая загадочные сигналы друг другу и зрителю.

Продолжительность спектакля: 3 часа 30 минут (с одним антрактом)

Возрастные ограничения: 16+

Место проведения: Национальный академический театр им. Янки Купалы

 

  • 15 декабря 19.00  

Государственный драматический театр «Приют комедианта»

«ТОЛСТОГО НЕТ»

Трагикомедия в двух действиях


«Петербургский театральный сезон» пройдет в Минске с 14 по 18 декабря
Фото: АиФ

 

Спектакль создан на основе воспоминаний современников Льва Толстого, писем и дневников родных и близких писателя, но не исключает художественного вымысла.

Ясная поляна, 1910 год. Отношения с женой у Льва Николаевича серьезно осложнены. Софья Андреевна, прожившая с ним в браке 48 лет, всегда была хорошей женой. Однако в один прекрасный день все пошло не так... Что стало причиной разлада между супругами: новаторские идеи Толстого или его нежелание признать заслуги жены? Кем была Софья Андреевна: музой и поддержкой гения или его обузой и проклятием? Что заставило тяжелобольного Льва Николаевича сбежать из семьи? Ответ на эти вопросы дадут несколько дней из жизни семьи Толстых, представленных театром «Приют комедианта». 

Продолжительность спектакля: 2 часа 40 минут (с одним антрактом)

Возрастные ограничения: 16+

Место проведения: Национальный академический театр им. Янки Купалы

 

  • 16 декабря, 19.00

Большой театр кукол

«НЕБО В ЧЕМОДАНЕ, ИЛИ ЦУЦИКИ В НОЧИ»

Лирическая клоунада в одном действии


«Петербургский театральный сезон» пройдет в Минске с 14 по 18 декабря
Фото: АиФ

 

Лирический музыкальный спектакль, соединяющий истории четырех героев: обаятельных, забавных, немного нелепых. Они встречаются на старом вокзале и ждут поезд, который увезет их в страну, где все непохоже на окружающий мир. Героев объединяет мечтательность, ранимость, готовность ждать и радоваться простым вещам. Они открыты чуду, и им будет чем удивить внимательного, чуткого и проницательного зрителя.

Продолжительность спектакля: 1 час (без антракта)

Возрастные ограничения: 12+

Место проведения: Национальный академический театр им. Янки Купалы

 

  • 17 декабря, 19.00  

Санкт-Петербургский академический драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской

«НОЧЬ ГЕЛЬВЕРА»

Драма в одном действии


«Петербургский театральный сезон» пройдет в Минске с 14 по 18 декабря
Фото: АиФ

 

Спектакль раскрывает драматичные отношения двух людей, пытающихся выжить в этом сумасшедшем мире: молодой женщины и отстающего в развитии 30-летнего парня. В этих отношениях находится место любви, унижению, надежде, способности по-детски смотреть на ужасающие вещи, происходящие вокруг, и, в конце концов, спасению.

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут (без антракта)

Возрастные ограничения: 16+

Место проведения: Национальный академический театр им. Янки Купалы

 

  • 18 декабря, 19.00

Театр-фестиваль «Балтийский дом»

«А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?»

Лирическая комедия


«Петербургский театральный сезон» пройдет в Минске с 14 по 18 декабря
Фото: АиФ

 

Спектакль создан как соединение трех историй, в каждой из которых герои пытаются ответить на вопрос: «Что такое любовь?». Они непохожи друг на друга, связующим звеном становится музыка. Автор спектакля, Элиас Файнгерш, является не только талантливым режиссером, но и музыкантом-виртуозом. Его талант – особенное украшение постановки, так как режиссер исполнил одну из главных ролей спектакля.

Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут (без антракта)

Возрастные ограничения: 12+

Место проведения: Национальный академический театр им. Янки Купалы

 
Теги: Минск
 
 
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С 14 по 18 декабря 2018 года в Минске пройдет XII Международный фестиваль «Петербургский театральный сезон». Публике будут представлены пять спектаклей Северной...
 
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