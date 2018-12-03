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Умер писатель-постмодернист Андрей Битов

04.12.2018 08:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Умер писатель-постмодернист Андрей Битов
Руслан Кривобок / РИА Новости

Об этом написала на своей странице в Facebook литературный критик Галина Юзефович, сообщает БЕЛТА.

Андрей Битов родился в 1937 году в Ленинграде. Он начал писать в 1956 году. Был одним из основателей постмодернизма в русской литературе. В библиографии писателя - "Пушкинский дом", "Преподаватель симметрии", "Улетающий Монахов", "Аптекарский остров", "Семь путешествий", "Дни человека", "Оглашенные", "Вычитание зайца" и другие книги. Лауреат премий журналов "Дружба народов", "Новый мир", "Иностранная литература". По его сценариям были сняты фильмы "Маленький беглец" и "В четверг и больше никогда".

Умер писатель-постмодернист Андрей Битов
Андрей Битов: «Мы не хотели и не хотим свободы. Мы воли хотим»
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Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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На 81-м году жизни скончался советский и русский писатель Андрей Битов.
 
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